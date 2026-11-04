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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل الدكتور محمد عبد الوهاب رائد زراعة الكبد ويشيد بدور الكفاءات الطبية المصرية

جانب من التكريم
جانب من التكريم
همت الحسينى

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ، الدكتور محمد عبد الوهاب، رائد زراعة الكبد، عقب مشاركته في فعاليات المؤتمر المصري العاشر للجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد وأورام الجهاز الهضمي، والذي عُقد بالقاهرة، بمشاركة نخبة من كبار الخبراء

والمتخصصين من مختلف دول العالم.

وأشاد محافظ الدقهلية بالكفاءات الطبية والعلمية المصرية، التي تُمثل مصر في المحافل والمؤتمرات الدولية، مؤكدًا أن الإنجازات التي يحققها الأطباء المصريون تعكس مكانة مصر العلمية والطبية، وقدرة كوادرها على مواكبة أحدث التطورات العالمية في مختلف التخصصات.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على دعم جهود تطوير الخدمات الصحية، والاستفادة من الخبرات الطبية المتميزة، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن العلم والتدريب المستمر وتبادل الخبرات تمثل ركائز أساسية للارتقاء بالمنظومة الصحية.

واستعرض الدكتور محمد عبد الوهاب أبرز فعاليات المؤتمر، الذي شهد مشاركة خبراء ومتخصصين من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وتركيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والهند، إلى جانب نخبة من المتخصصين من مختلف الدول العربية، حيث ناقش المؤتمر أحدث التطورات والتقنيات العالمية في جراحات الكبد والجهاز الهضمي وعلاج الأورام.

كما استعرض أبرز توصيات المؤتمر، والتي تضمنت تعزيز التعاون بين الفرق الطبية متعددة التخصصات (MDT) لتشخيص وعلاج أورام الكبد والجهاز الهضمي، والتوسع في استخدام تقنيات الجراحة الروبوتية الدقيقة، فضلًا عن استمرار برامج التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات مع المؤسسات والخبراء الدوليين، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات العلاجية وفق أحدث المعايير العالمية.

و أعرب الدكتور محمد عبد الوهاب عن تقديره للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وأهداه درع المؤتمر، تقديرًا له واعتزازا بجهود المحافظة، وحرصا على تعزيز التواصل والتعاون المشترك لدعم جهود الارتقاء بالقطاع الطبي.

الدقهلبة محافظة محافظ تكريم

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