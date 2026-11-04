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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: تطوير العمل الإداري ورفع كفاءة أداء الوحدات المحلية أولوية تنفيذية

محافظ الدقهلية:
محافظ الدقهلية:
أ ش أ

أكد محافظ الدقهلية طارق مرزوق أن تطوير منظومة العمل الإداري ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية يأتيان على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الكفاءات والخبرات وتبادل المواقع القيادية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط وسرعة إنجاز الأعمال.

وفي هذا الإطار، أصدر محافظ الدقهلية حركة ندب لعدد من المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية بالمراكز والمدن، شملت 12 تكليفًا وندبًا، وذلك في إطار إعادة تنظيم العمل وتطوير الأداء داخل الإدارات الهندسية، وتعزيز كفاءة منظومة العمل بالمراكز والمدن.

وشملت الحركة ندب كل من: ميادة إبراهيم عبد اللطيف مديرًا للإدارة الهندسية بمركز ومدينة تمي الأمديد، بدلًا من السنبلاوين ، و هاني متولي محمد الشبراوي مديرًا للإدارة الهندسية بمركز ومدينة السنبلاوين، بدلًا من تمي الأمديد. و أشرف محمد حسن حسن مديرًا للتخطيط والمشروعات بمركز ومدينة نبروه، بدلًا من مدير الإدارة الهندسية والتنظيم ، و الشيماء يوسف محمد يوسف مديرًا للإدارة الهندسية والتنظيم بمركز ومدينة نبروه، بدلًا من مدير التخطيط والمشروعات. و حنان أحمد أحمد سرحان مديرًا للإدارة الهندسية بمركز ومدينة أجا، بدلًا من مدير التخطيط بمركز ومدينة ميت غمر ، وأحمد أحمد عبد الحكيم مديرًا للإدارة الهندسية بمركز ومدينة شربين، بدلًا من حي غرب المنصورة.

كما جرى ندب حمدي محمد السيد البسيوني مديرًا للإدارة الهندسية بمركز ومدينة المنصورة، بدلًا من دكرنس.و إيمان أحمد علي إبراهيم الخولي مديرًا للإدارة الهندسية بمركز ومدينة منية النصر، بدلًا من المنصورة. و جمال سالم سالم مديرًا للإدارة الهندسية بمركز ومدينة دكرنس، بدلًا من منية النصر ، ومحي الدين البيلي مديرًا للإدارة الهندسية بحي غرب المنصورة، بدلًا من شربين ، وشريف عبد المنعم موسى مهندسًا بالإدارة العامة للشئون الهندسية بديوان عام المحافظة، بدلًا من مهندس بمدينة جمصة ، و مسعد عبد الله محمد مهندسًا بالإدارة العامة للشئون الهندسية بديوان عام المحافظة، بدلًا من مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة أجا.

وشدد المحافظ على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة أداءً متميزًا وملموسًا في مستوى العمل بالإدارات الهندسية، والالتزام بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين، والتعامل الجاد مع ملفات التراخيص والتصالح والمتغيرات المكانية ومخالفات البناء، مع تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر بين الإدارات الهندسية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأضاف أن معيار تقييم المسئولين هو حجم الإنجاز على أرض الواقع، ومدى الالتزام بالقانون، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم الكفاءات الجادة، ومحاسبة أي تقصير في أداء الواجبات والمسؤوليات.

وأكد المحافظ أن الهدف من هذه التحركات هو الارتقاء بمستوى الأداء التنفيذي، وتحقيق الانضباط الإداري، وتقديم خدمات أفضل لأبناء الدقهلية، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الدقهلية العمل الإداري أداء الوحدات المحلية

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