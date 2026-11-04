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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خصم 50% لصغار المصدرين.. «الرقابة على الصادرات» تخفض تكلفة اختبارات الجودة لدعم المنتجات المصرية بالخارج

الصادرات
الصادرات
محمد البدوي

في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات المحلية، تتجه هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إلى تقديم حزمة من التسهيلات تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن صغار المصدرين، ومساعدتهم على استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة المطلوبة في الأسواق الدولية. 

تكاليف الفحص والاختبارات والحصول على شهادات المطابقة

وتأتي هذه التحركات في ظل التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة عند بدء نشاط التصدير، خاصة ما يتعلق بتكاليف الفحص والاختبارات والحصول على شهادات المطابقة، والتي قد تمثل عائقًا أمام وصول منتجاتها إلى الأسواق الخارجية. 

ومن هذا المنطلق، تعمل الهيئة على توفير خدمات الفحص والاختبار داخل مصر بتكلفة أقل، إلى جانب تقديم خصومات كبيرة، بما يمنح الشركات المصرية فرصًا أكبر للمنافسة والتوسع وزيادة حجم صادراتها.

خصومات تصل إلى 50% على اختبارات الهيئة لصغار المصدرين

أكد المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم صغار المصدرين، ومساعدتهم على تجاوز العقبات المرتبطة بمتطلبات الجودة والفحص اللازمة لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح النجار، خلال تصريحات تليفزيونية أن الهيئة تقدم تسهيلات مهمة لصغار المصدرين، تتضمن خصومات تصل إلى 50% على الاختبارات والفحوص التي تجريها، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات ومساعدتها في الحصول على شهادات الجودة والفحص المطلوبة للتصدير.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف تمكين الشركات الصغيرة من استيفاء الاشتراطات الفنية الدولية، دون تحمل تكاليف مرتفعة قد تعوق انطلاقها نحو الأسواق الخارجية.

اختبارات بالخارج تكلف الشركات 60 ألف دولار

وكشف رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن الفارق الكبير بين تكلفة إجراء بعض الاختبارات والفحوص في الخارج وتكلفتها من خلال الهيئة داخل مصر، موضحًا أن بعض الاختبارات الدولية قد تصل تكلفتها إلى 50 و60 ألف دولار.

وأضاف أن الهيئة توفر هذه الخدمات محليًا بتكاليف أقل، وهو ما يمثل ميزة مهمة للشركات المصرية، خاصة المشروعات الصغيرة التي تسعى إلى دخول مجال التصدير ولا تمتلك الإمكانات المالية الكبيرة التي تمكنها من تحمل أعباء الفحص والاختبارات بالخارج.

وأكد أن توفير هذه الخدمات داخل السوق المحلية يسهم في تقليل النفقات، ويساعد الشركات على توجيه مواردها نحو تطوير الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية.

تنسيق مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات لفتح أسواق جديدة

وفي سياق متصل، أوضح المهندس عصام النجار أن الهيئة تعمل على تعزيز التواصل مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعريف الشركات بالخدمات والتسهيلات المتاحة، وتيسير استفادتها من منظومة الاختبارات والفحوص التي تقدمها الهيئة.

وأشار إلى أهمية هذا التعاون في توعية المصدرين بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة التي تتطلبها الأسواق المختلفة، بما يساعدهم على تجهيز منتجاتهم وفقًا للمواصفات المطلوبة، وتجنب العقبات التي قد تواجههم عند التصدير.

الصادرات الصادرات المصرية الشركات المحلية تخفيف الأعباء المالية

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