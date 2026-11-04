العثور على جثة شخص مجهول داخل مقلب قمامة بالمنزلة في الدقهلية

عُثرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على جثة شخص مجهول الهوية، داخل مقلب قمامة بمنطقة الحوته بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، في ظروف غامضة، دون وجود إصابات ظاهرية بالجثمان.

وتلقت مديرىة أمن الدقهلية إخطارا من شرطةالنجدة بالعثور على جثة شخص داخل مقلب القمامة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ، وتم فحص الجثمان ومعاينته .



وتبين أن الجثة مجهولة الاسم والعنوان، لشخص يبلغ من العمر نحو 45 عامًا، ولا توجد إصابات ظاهرية بالجثمان، مع وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.