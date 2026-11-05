الدقهلية.. تنفيذ إزالة مخالفات البناء في طلخا

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال المتابعة الميدانية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للوقوف على الحالة العامة بمختلف القطاعات الخدمية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة قاعدة البيانات المتوفرة لديها والربط والتنسيق الدائم بين ممثلي القطاعات فيها مع غرف الأزمات الفرعية والتعامل الفوري مع أي مشكلات ووضع الحلول الفورية بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

وتابع أعمال تنفيذ إزالة مخالفات البناء بمدينة طلخا وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات بناء والازالة الفورية لأي مخالفة، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لمخالفات البناء، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، مع تكثيف الجهود لتسريع وتيرة العمل بملفات التقنين والتصالح، والانتهاء من الإجراءات وفق الضوابط القانونية، بما يحقق مستهدفات الدولة في هذا الملف الحيوي.

وكان محافظ الدقهلية قد كلف اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، وبحضور مركز شرطة طلخا، ومتابعة من أشرف عبد الواحد رئيس مركز ومدينة طلخا، لتنفيذ إزالة مخالفات البناء بمدينة طلخا، وتشمل إزالة ثلاثة أدوار السادس والسابع والثامن بأحد العقارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.