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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إلبسوا شتوي .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة وانخفاض الحرارة

حالة الطقس الأيام القادمة
حالة الطقس الأيام القادمة
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بدءاً من الطقس غدا، الجمعة 6 نوفمبر وحتى الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، حيث تستمر البلاد في شهد انخفاض تدريجي وملموس في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الأيام القادمة

تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة على السواحل الشمالية من 23 إلى 24 درجة، وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري من 24 إلى 26 درجة، بينما تتراوح في جنوب البلاد من 25 إلى 30 درجة.

تحذّر هيئة الأرصاد من ظهور شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 إلى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والتي قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، فضلاً عن نشاط للرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة وانخفاض درجات الحرارة 

كما توجد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الجمعة 6 نوفمبر والسبت 7 نوفمبر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

بيان درجات الحرارة (العظمى والصغرى) من الجمعة 6 إلى الثلاثاء 10 نوفمبر 2026:
القاهرة الكبرى والوجه البحري:

الجمعة: العظمى 26 | الصغرى 17

السبت: العظمى 25 | الصغرى 17

الأحد: العظمى 24 | الصغرى 16

الاثنين: العظمى 24 | الصغرى 16

الثلاثاء: العظمى 24 | الصغرى 16

السواحل الشمالية:

الجمعة: العظمى 23 | الصغرى 17

السبت: العظمى 23 | الصغرى 17

الأحد: العظمى 24 | الصغرى 16

الاثنين: العظمى 23 | الصغرى 16

الثلاثاء: العظمى 23 | الصغرى 16

شمال الصعيد:

الجمعة: العظمى 27 | الصغرى 15

السبت: العظمى 26 | الصغرى 15

الأحد: العظمى 25 | الصغرى 15

الاثنين: العظمى 25 | الصغرى 15

الثلاثاء: العظمى 25 | الصغرى 15

جنوب الصعيد:

الجمعة: العظمى 30 | الصغرى 18

السبت: العظمى 29 | الصغرى 17

الأحد: العظمى 28 | الصغرى 17

الاثنين: العظمى 28 | الصغرى 17

الثلاثاء: العظمى 28 | الصغرى 17

نظراً للتغيرات السريعة في خرائط الطقس الخاصة بفصل الخريف، يتم التحديث في حالة حدوث أي تغيير، ويرجى متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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