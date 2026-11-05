هل يخزن الجسم التوتر في أعضائه؟.. 10 أعراض جسدية تكشف تأثير الضغوط النفسية

قد تعتقد أن آلام الظهر المتكررة أو اضطرابات المعدة وخفقان القلب ليس لها علاقة بحالتك النفسية، لكن الحقيقة أن التوتر والضغوط اليومية قد يتركان آثارًا واضحة على صحة الجسم، حتى إن بعض الأشخاص يعانون أعراضًا جسدية دون إدراك ارتباطها بالقلق أو الإجهاد النفسي.

هل تتراكم المشاعر السلبية داخل أعضاء الجسم؟

ورغم انتشار الاعتقاد بأن الجسم يخزن المشاعر السلبية في أعضاء معينة، فإن التفسير العلمي أكثر تعقيدًا؛ فالتوتر لا يتراكم داخل عضو بعينه، وإنما يؤدي إلى سلسلة من التغيرات الهرمونية والعصبية التي تؤثر في وظائف الجسم المختلفة، وقد تظهر في صورة صداع أو آلام عضلية أو مشكلات في الجهاز الهضمي.

ووفقًا لما نشره موقع مجلة «Times»، فإن العلاقة بين الحالة النفسية والصحة الجسدية ترتبط بتفاعل الدماغ والجهاز العصبي والغدد والعديد من أجهزة الجسم، ما يفسر اختلاف الأعراض من شخص إلى آخر.

وارتبطت فكرة تحول المشاعر المكبوتة إلى أعراض جسدية ببعض النظريات النفسية القديمة، ومن أبرزها أفكار سيجموند فرويد التي تناولت العلاقة بين كبت المشاعر وظهور الأعراض البدنية.

لكن الأبحاث الحديثة تقدم تفسيرًا مختلفًا، إذ توضح أن الضغوط النفسية تنشط أنظمة حيوية متعددة داخل الجسم، سواء كان الإنسان يدرك مشاعره ويعبر عنها أو يحاول كبتها.

وبالتالي، فإن التوتر لا يُخزن في الظهر أو المعدة أو أي عضو آخر، لكنه قد يؤثر في هذه الأعضاء من خلال التغيرات التي تحدث في الجهاز العصبي والهرمونات ووظائف الجسم.

هل تتراكم المشاعر السلبية داخل أعضاء الجسم؟

ماذا يحدث للجسم عند التعرض للضغط النفسي ؟

عندما يواجه الإنسان موقفًا يسبب التوتر، يبدأ الدماغ في تنشيط استجابة فسيولوجية تعرف باستجابة الضغط النفسي.

ويبدأ الوطاء، أو منطقة تحت المهاد في الدماغ، بإرسال إشارات تنشط الغدة النخامية، التي تحفز بدورها الغدد الكظرية على إفراز هرمون الكورتيزول، المعروف باسم هرمون التوتر.

وفي الوقت نفسه، يرتفع إفراز هرموني الأدرينالين والنورأدرينالين، ما يؤدي إلى مجموعة من التغيرات السريعة، أبرزها:

ـ تسارع ضربات القلب.

ـ تغير مستويات ضغط الدم.

ـ زيادة الانتباه واليقظة.

ـ زيادة التعرق.

ـ الشعور ببرودة اليدين أو تعرقهما.

ولا تقتصر آثار هذه الاستجابة على اللحظات الأولى من التوتر، إذ قد تمتد إلى الجهاز الهضمي والعضلات والمناعة والدماغ، خاصة عندما تستمر الضغوط لفترات طويلة دون الحصول على الراحة الكافية.

هل تتراكم المشاعر السلبية داخل أعضاء الجسم؟

لماذا تختلف أعراض التوتر من شخص لآخر؟

لا يتفاعل الجميع مع الضغوط النفسية بالطريقة نفسها؛ فقد يؤدي التوتر لدى شخص إلى زيادة الشهية والرغبة في تناول الطعام، بينما يعاني آخرون الصداع أو آلام العضلات أو اضطرابات المعدة.

ويرجع ذلك إلى اختلاف استجابة الأنظمة الحيوية من شخص إلى آخر، وفقًا لطبيعة الضغط النفسي وشدته ومدته، إلى جانب مجموعة من العوامل، منها:

ـ العمر: قد تختلف قدرة الجسم على التعامل مع الضغوط مع التقدم في السن.

ـ الحالة الصحية: قد تزيد الأمراض المزمنة والمشكلات الصحية السابقة من احتمالات ظهور أعراض معينة.

ـ العوامل الوراثية: قد يكون بعض الأشخاص أكثر قابلية للإصابة بمشكلات الجهاز الهضمي أو غيرها من الأعراض المرتبطة بالتوتر.

ـ التجارب السابقة: قد تؤثر الخبرات النفسية والصدمات السابقة في طريقة التعامل مع الضغوط الجديدة.

ـ مدة التوتر وشدته: تختلف استجابة الجسم للضغوط المؤقتة عن التعرض المستمر للإجهاد على مدار شهور أو سنوات.

هل تتراكم المشاعر السلبية داخل أعضاء الجسم؟

4 أنواع من التوتر وتأثيرها على الصحة

تختلف آثار التوتر باختلاف طبيعته ومدته، ويمكن تقسيمه إلى أربعة أنواع رئيسية:

ـ التوتر الحاد: يحدث نتيجة موقف مفاجئ، مثل التعرض لمشكلة أو الوقوع في ازدحام مروري، وغالبًا ما تكون آثاره مؤقتة.

ـ التوتر المتقطع: ينتج عن تكرار الضغوط اليومية، مثل تراكم مسؤوليات العمل والمشروعات والمواعيد النهائية.

ـ التوتر المزمن: يستمر لفترات طويلة بسبب ظروف صعبة، مثل فقدان الوظيفة أو الطلاق أو التعامل مع مرض طويل الأمد.

ـ التوتر المرتبط بالصدمات النفسية: قد ينتج عن تجارب مؤلمة، خاصة خلال مرحلة الطفولة، وقد يترك آثارًا ممتدة على الصحة النفسية والجسدية.

وقد يؤدي استمرار التوتر دون فترات كافية من الراحة والتعافي إلى زيادة احتمالات ظهور مشكلات صحية أو تفاقم حالات مرضية موجودة بالفعل.

هل تتراكم المشاعر السلبية داخل أعضاء الجسم؟

10 أعراض جسدية قد تكشف تأثير التوتر على الجسم

يمكن أن تؤثر الضغوط النفسية في أجهزة الجسم المختلفة، بما فيها الجهاز العضلي الهيكلي والتنفسي والقلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي والغدد الصماء والجهاز العصبي والتناسلي.

ومن أبرز الأعراض الجسدية التي قد ترتبط بالتوتر والقلق:

الصداع المتكرر.

آلام الرقبة والظهر والعضلات.

الغثيان واضطرابات المعدة.

الإرهاق والشعور المستمر بالتعب.

الدوار والدوخة.

خفقان القلب.

آلام الصدر والبطن.

اضطرابات الدورة الشهرية.

تغير الشهية وزيادة الرغبة في تناول الطعام أو فقدانها.

اضطرابات النوم وصعوبة الحصول على نوم منتظم.

كما قد يسهم التوتر المزمن في التأثير على وظائف الجهاز المناعي وزيادة الالتهابات، فضلًا عن تفاقم بعض المشكلات الصحية الموجودة بالفعل.

هل تتراكم المشاعر السلبية داخل أعضاء الجسم؟

هل كل آلام الجسم ناتجة عن التوتر؟

رغم وجود ارتباط بين الصحة النفسية والجسدية، فإن الشعور بالألم أو التعب لا يعني بالضرورة أن التوتر هو السبب.

فقد تتشابه أعراض الإجهاد النفسي مع علامات أمراض عضوية تحتاج إلى التشخيص والعلاج، ولذلك لا ينبغي افتراض أن الصداع أو آلام المعدة أو الصدر ناتجة عن القلق دون تقييم طبي.

ويجب الانتباه بصورة خاصة إلى الأعراض الجديدة أو الشديدة أو المستمرة، وعدم تأخير الفحص الطبي بسبب الاعتقاد بأنها مجرد نتيجة للضغط النفسي.

هل تتراكم المشاعر السلبية داخل أعضاء الجسم؟

كيف تتخلص من التوتر وتساعد جسمك على التعافي؟

يمكن التعامل مع آثار الضغوط النفسية من خلال مجموعة من الأساليب التي تساعد على تهدئة استجابة الجسم للتوتر وتحسين الصحة النفسية والجسدية.

ومن بين هذه الأساليب العلاج القائم على اليقظة الذهنية، الذي يساعد الشخص على التركيز في اللحظة الحالية وملاحظة أفكاره ومشاعره وأحاسيسه الجسدية دون إصدار أحكام مسبقة عليها.

كما يمكن اتباع بعض العادات اليومية التي تدعم قدرة الجسم على التعامل مع الضغوط، ومنها:

ـ النوم لساعات كافية: يساعد النوم المنتظم على استعادة توازن الجسم وتحسين القدرة على مواجهة الضغوط.

ـ ممارسة النشاط البدني: تساهم الحركة والرياضة في تحسين الحالة المزاجية وتخفيف التوتر العضلي.

ـ الحفاظ على التواصل الاجتماعي: يساعد التحدث مع الأصدقاء وأفراد الأسرة والحصول على الدعم النفسي في تخفيف الشعور بالضغط.

ـ اتباع نظام غذائي متوازن: تدعم التغذية الصحية وظائف الجسم والصحة العامة.

ـ تمارين التنفس والاسترخاء: تساعد على تهدئة الاستجابة الجسدية للتوتر.

ـ طلب المساعدة المتخصصة: قد يكون اللجوء إلى أخصائي الصحة النفسية ضروريًا عندما تستمر الضغوط أو تؤثر سلبًا في الحياة اليومية.

وفي النهاية، لا يعني ظهور أعراض جسدية أثناء فترات القلق أن الجسم يخزن المشاعر السلبية في أعضائه، وإنما يعكس التفاعل المعقد بين الدماغ والجهاز العصبي وبقية أجهزة الجسم، وهو ما يجعل الاهتمام بالصحة النفسية جزءًا مهمًا من الحفاظ على الصحة الجسدية.