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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحرك جديد من الأهلي لحسم صفقة أشرف عبادة.. ومفاوضات مرتقبة في الجزائر

أشرف عبادة
أشرف عبادة
عمرو مصطفى

يكثف النادي الأهلي تحركاته خلال الفترة الحالية لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم، بعدما وضع الجزائري أشرف عبادة، مدافع اتحاد العاصمة، ضمن أبرز أهدافه للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

خاص| تحرك جديد من الأهلي لحسم صفقة أشرف عبادة

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، اتفق مع عصام سراج، مدير التعاقدات، على سفر الأخير إلى الجزائر خلال فترة التوقف الدولي، المقرر إقامتها من 7 إلى 17 نوفمبر الجاري، لفتح باب التفاوض المباشر مع مسؤولي اتحاد العاصمة بشأن ضم اللاعب.

وأوضح المصدر أن الزيارة تستهدف الوصول إلى اتفاق نهائي حول القيمة المالية للصفقة، في ظل تمسك النادي الجزائري بالحصول على مقابل مالي يصل إلى مليون ونصف المليون يورو للموافقة على الاستغناء عن خدمات مدافعه.

في المقابل، حددت إدارة الأهلي مليونًا و100 ألف دولار كميزانية مبدئية لإتمام التعاقد مع أشرف عبادة، وهو ما يجعل المفاوضات المقبلة حاسمة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين والوصول إلى صيغة مالية ترضي الناديين.

وأضاف المصدر أن الأهلي يسعى لاستغلال فترة التوقف الدولي لإنهاء الاتفاق مع اتحاد العاصمة، على أن يتم استكمال الإجراءات الرسمية لضم المدافع الجزائري مع فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة إدارة الكرة بالأهلي لتدعيم الخط الخلفي بعنصر أجنبي جديد، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

أشرف عبادة الأهلي عصام سراج اتحاد العاصمة أخبار الأهلي

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