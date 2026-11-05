روبيو يدرس الاستقالة من منصبه تمهيدا للاستعداد لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2028

أفادت تقارير إعلامية بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يدرس إمكانية الاستقالة من منصبه، للتفرغ للتحضير لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة عام 2028.

وذكرت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية، نقلاً عن مسؤولين كبار، أن روبيو كان يفكر في مغادرة منصبه حتى قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، إلا أن النتائج التي أسفرت عن هزيمة الحزب الجمهوري عززت توجهه نحو دراسة هذه الخطوة.

وبحسب التقرير، فإن الاستقالة المحتملة قد تتيح لروبيو بدء الاستعداد المبكر للمنافسة على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.