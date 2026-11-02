روبيو: واشنطن تتطلع لمواصلة التعاون مع أنتيجوا وباربودا لتعزيز استقرار الكاريبي

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تطلع بلاده إلى مواصلة التعاون الوثيق مع أنتيجوا وباربودا لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة شرق البحر الكاريبي، مشيدا بالشراكة القائمة بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لاستقلال الدولة الكاريبية.

وقال روبيو، في بيان أصدرته الوزارة اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تقدم التهاني إلى شعب وحكومة أنتيجوا وباربودا بمناسبة ذكرى الاستقلال، مؤكدا أن البلدين تربطهما علاقات صداقة راسخة تستند إلى القيم الديمقراطية المشتركة والروابط القوية بين الشعبين، والالتزام بتحقيق منطقة كاريبية آمنة ومستقرة ومزدهرة.

وأضاف أن الولايات المتحدة وأنتيجوا وباربودا عملتا معا، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1981، على عدد من الملفات، من بينها الأمن الإقليمي وإنفاذ القانون والتنمية الاقتصادية والاستعداد للكوارث.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى تقدير بلاده لشراكة أنتيجوا وباربودا في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة شرق البحر الكاريبي، معربا عن تطلع واشنطن إلى استمرار التعاون الوثيق بين البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.