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اتكلمي بلهجتنا المصرية.. مدرسة لغة عربية تثير الجدل بالهجوم على ميار الشوربجي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتكلمي بلهجتنا المصرية.. مدرسة لغة عربية تثير الجدل بالهجوم على ميار الشوربجي

المدرسة وميار
المدرسة وميار
محمد بدران

أثارت مدرسة لغة عربية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لها تنتقد خلاله طريقة حديث الطفلة ميار الشوربجي، بطلة تحدي القراءة، متسائلة عن سبب تحدثها بلهجة وصفتها بأنها مستعارة، بدلًا من استخدام اللهجة المصرية.

وظهرت مدرسة اللغة العربية في فيديو متداول عبر موقع فيسبوك وهي تتحدث عن أسلوب ميار الشوربجي في الكلام، معربة عن اعتراضها على الطريقة التي تتحدث بها، وطرحت تساؤلات حول علاقتها بجمال اللغة العربية والهوية المصرية.

وقالت المدرسة خلال الفيديو: «ليه بتتكلم كده؟ إيه علاقة طريقة الكلام دي بجمال اللغة العربية؟ ليه نتكلم بلهجة خليجية مستعارة زي مسلسلات الكرتون؟ ليه لا نتحدث بلهجتنا المصرية؟».

واستشهدت المدرسة بعدد من رموز الأدب والثقافة المصرية، قائلة: «طه حسين ونجيب محفوظ عمرهم ما اتكلموا بالطريقة دي»، في سياق انتقادها لأسلوب الحديث الذي ظهرت به ميار الشوربجي.

وأثار الفيديو حالة من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت التعليقات حول انتقاد المدرسة لطريقة حديث الطفلة، بين مؤيد لوجهة نظرها بشأن الحفاظ على اللهجة المصرية، وآخرين رأوا أن طريقة التحدث لا ينبغي أن تكون محل انتقاد، خاصة مع صغر سن ميار الشوربجي.

وتجدد الواقعة النقاش حول اللهجات وتأثير المحتوى الإعلامي والدرامي في طريقة حديث الأطفال، والفرق بين الاعتزاز باللهجة المحلية وإتقان اللغة العربية.

انتقاد طريقة اللغة اللهجة المصرية ميار الشوربجي

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