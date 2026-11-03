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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مساعد رئيس الوزراء يكشف خريطة الطروحات الحكومية المقبلة.. مصر للتأمين ثم مصر للألومنيوم

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
عبد الخالق صلاح

كشف الدكتور هشام السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، عن خريطة الطروحات الحكومية المرتقبة، موضحًا أن الحكومة تستهدف استكمال البرنامج وفق أولويات محددة، على أن يأتي طرح شركة مصر للتأمين ثم حصة الدولة في شركة مصر للألومنيوم، يعقبهما عدد من الشركات الأخرى.

وأوضح "السيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد دراسات القيمة العادلة لمجموعة من الشركات المملوكة للدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لتحديد الشركات المستهدفة بالطرح وفقًا للأولويات المحددة.

وأكد مساعد رئيس الوزراء، أن الحكومة تحرص على الحفاظ على الشركات ذات البعد القومي والاستراتيجي، وعدم التخلي عن ملكيتها، مع إمكانية إتاحة مشاركة القطاع الخاص فيها بنسب محددة، بما يضمن استمرار سيطرة الدولة على الأغلبية.

وأشار إلى أن شركات الأدوية تمثل أحد النماذج التي تتبع فيها الدولة نهجًا مختلفًا، لافتًا إلى أن الشركة القابضة للأدوية تضم خمس شركات مقيدة بالبورصة، وتمتلك الدولة نحو 66% من أسهمها، في إطار الحفاظ على الأغلبية الحكومية.

وأضاف أن الحكومة أجرت حصرًا للشركات العاملة في القطاعات المرتبطة بالأمن القومي والدفاع وغيرها من الأنشطة الاستراتيجية، مع استبعادها من برنامج التخارج، مع إمكانية تطبيق قواعد الحوكمة عليها والاستعانة بالقطاع الخاص في بعض الأنشطة.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل وفق إطار تشريعي ومؤسسي يستند إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمثل أساسًا لتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، إلى جانب إطلاق البرنامج التنفيذي للوثيقة وتحديد آليات تطبيقه.

وأشار إلى أن برنامج الطروحات حظي بإشادة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، موضحًا أن الحكومة تعاملت خلال الأشهر الماضية مع ملفات متراكمة تمتد جذورها إلى نحو 70 عامًا، ونجحت في إحراز تقدم كبير في إدارتها وتنظيمها.

رئيس الوزراء مصر للألومنيوم شركة مصر للتأمين

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