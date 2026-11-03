انخفاض رؤية وأمطار بمطروح.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنبيهاً عاجلاً بشأن حالة الطقس اليوم، تحذر فيه قائدي المركبات والمواطنين من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على عدد من الطرق الرئيسية صباحاً بفعل شبورة مائية كثيفة، إلى جانب تساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بمناطق من السواحل الشمالية وصحراء مطروح.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون اليوم طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من صحراء مطروح والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 1 و1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 1.5 و2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

العاصمة الادارية 30 18

6 اكتوبر 31 18

بنها 30 20

دمنهور 29 20

وادى النطرون 30 19

كفر الشيخ 29 20

بلطيم 28 19

المنصورة 30 20

الزقازيق 31 20

شبين الكوم 30 19

طنطا 29 19

دمياط 27 23

بورسعيد 26 23

الاسماعيلية 29 17

السويس 29 18

العريش 28 15

رفح 27 17

رأس سدر 26 19

نخل 30 12

كاترين 26 09

الطور 29 20

طابا 30 17

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 32 20

الاسكندرية 28 20

العلمين 28 20

مطروح 28 21

السلوم 29 20

سيوة 30 18

رأس غارب 31 21

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 34 23

حلايب 30 24

أبو رماد 34 22

مرسى حميرة 33 23

أبرق 34 22

جبل علبة 34 22

رأس حدربة 29 22

الفيوم 31 19

بني سويف 31 19

المنيا 32 18

أسيوط 34 19

سوهاج 36 19

قنا 38 19

الأقصر 37 18

أسوان 37 20

الوادى الجديد 36 19

أبوسمبل 36 19