شبورة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، بزيادة طفيفة عن المعدلات الطبيعية، موضحًا أن هذا الارتفاع ليس كبيرًا، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى اليوم في القاهرة 32 درجة مئوية، بينما وصلت إلى 37 درجة في محافظات جنوب الصعيد، بزيادة قدرها 6 درجات عن المعدلات الطبيعية.

وأضاف القياتي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن درجات الحرارة المرتفعة تستمر حتى يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة خلال ساعات الليل ستكون أعلى من الليالي السابقة بمعدل درجة أو درجتين.

وأوضح القياتي أنه اعتبارًا من يوم الخميس سيحدث تغير في الحالة الجوية، مع انخفاض درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، وتتراجع بنحو 5 درجات على أغلب الأنحاء، لتسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 25 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وأشار القياتي إلى عودة الأجواء الخريفية مرة أخرى، مع تسجيل درجات الحرارة ما بين 25 و27 درجة مئوية، لافتًا إلى وجود فرص لسقوط أمطار مؤثرة نتيجة وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يتسبب في سقوط الأمطار.

وحذر المتنبئ الجوي من انتشار وتكوّن الشبورة المائية، التي تؤثر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، وقد تمتد إلى ما بعد ذلك.

ولفت إلى أن الشبورة المائية غدًا ستكون كثيفة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مشددًا على ضرورة توخي الحذر التام والقيادة بهدوء وحذر شديد، موضحًا أن هذه الظاهرة مستمرة حتى نهاية الأسبوع، وقد تصل الشبورة إلى الساعة العاشرة صباحًا في بعض الأيام