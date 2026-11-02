سحب منخفضة ورذاذ خفيف.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة غداً الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، ليستمر الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غداً الثلاثاء



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً من 4 إلى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.



تابعت أن هناك فرص تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبري ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغيؤ مؤثر على بعض المناطق مع فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة على مناطق من صحراء مطروح على فترات متقطعة.

لفتت إلى وجود نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من 30:35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ونوهت عن ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

