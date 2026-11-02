رئيس أركان جيش الاحتلال: الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولًا في ساحة المعركة وعلينا قيادة الابتكار

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تكنولوجية تعيد تشكيل ملامح القرن الحادي والعشرين، مشددًا على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتوظيفها في العمليات العسكرية.

جاءت تصريحات زامير خلال مشاركته في مؤتمر حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الجيش الإسرائيلي، حيث أشار إلى أن ساحة المعركة شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات متسارعة وعميقة، وصفها بأنها من أبرز التحولات في تاريخ العمل العسكري.

وقال رئيس الأركان ، إن الجيش الإسرائيلي يتحمل مسؤولية الريادة عالميًا في مجالات الابتكار والتغيير لمواجهة تحديات الحرب وتحقيق الأهداف العسكرية، مضيفًا أن القادة الذين لا يجيدون توظيف التكنولوجيا لصالحهم لن يتمكنوا من تنفيذ مهامهم في ساحات القتال الحديثة.