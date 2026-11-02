مصطفى يونس لصدى البلد : بيراميدز أحسن فرقة في الدوري.. والأهلي لازم يقتدي بالزمالك

تحدث مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق، عن تراجع مستوى الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن بيراميدز يقدم أفضل المستويات في الدوري المصري من وجهة نظره.

وطالب يونس في حواره لصدى البلد، إدارة الأهلي بالاستفادة من تجربة الزمالك في الاعتماد على أبناء النادي وتصعيد المواهب الشابة، بدلًا من الاعتماد بصورة كبيرة على التعاقدات المكلفة.

وأكد نجم الأهلي السابق أن أبناء النادي الذين يمتلكون الانتماء والقدرة على تحمل المسؤولية يمكنهم المساهمة في استعادة شخصية الفريق، مشددًا على أهمية منح الناشئين فرصة حقيقية لإثبات أنفسهم.

ويرى يونس أن الأهلي يحتاج إلى إعادة النظر في سياسته خلال المرحلة المقبلة، من أجل بناء فريق قادر على المنافسة واستعادة ثقة الجماهير.