الزمالك يحسم هوية المدير الرياضي الجديد.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد، آخر المستجدات بشأن ملف المدير الرياضي داخل نادي الزمالك، وموقف جون إدوارد من العودة مجددًا إلى القلعة البيضاء، بعد الأنباء التي ترددت حول مستقبل منصبه داخل النادي.

وقال محمود فؤاد، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر، إن جون إدوارد لن يعود إلى نادي الزمالك من جديد، مؤكدًا أن الأمر انتهى بشكل نهائي، وأن الملف الحالي يتعلق بمستحقاته المالية لدى النادي.

وأوضح أن مستحقات جون إدوارد لدى الزمالك تصل إلى 10 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنه طلب الحصول على هذه المستحقات، في ظل عدم وجود اتجاه لعودته إلى منصبه السابق داخل النادي.

وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك اعتمد قرار تعيين حسام الزناتي بدلًا من جون إدوارد، ليتولى المسؤولية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن العمل يجري حاليًا على صياغة العقود والانتهاء من بعض التفاصيل والرتوش الأخيرة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن القرار.

وفي سياق آخر، أبدى محمود فؤاد وجهة نظره بشأن احتياجات الزمالك الإدارية والفنية خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن الفريق ليس في حاجة إلى التعاقد مع مدير رياضي في الوقت الحالي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن عودة جون إدوارد إلى الزمالك غير مطروحة، مع اقتراب الإعلان رسميًا عن تولي حسام الزناتي المسؤولية، بعد الانتهاء من الإجراءات والتفاصيل الخاصة بالتعاقد.