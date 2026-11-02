60 % لمستثمرين مصريين وعرب.. الزمالك يكشف أسباب تغيير نسبة شركة الكرة

كشف الإعلامي أحمد جلال، عن كواليس قرار تعديل نسب المساهمة في شركة الكرة بنادي الزمالك، إلى جانب أسباب إقامة الجمعية العمومية يوم الثلاثاء، بدلًا من مقترح عقدها يومي الجمعة والسبت.

وأوضح جلال، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن إقامة الجمعية العمومية يوم الثلاثاء حظيت بموافقة الأغلبية، رغم اعتراض عضوين على الموعد، ومحاولتهما طرح فكرة عقدها على مدار يومين، الجمعة والسبت، وهو المقترح الذي لم يحظَ بالقبول.

وأشار إلى أن آخر جمعية عمومية للزمالك شهدت حضور 898 عضوًا فقط، وهو عدد يقل عن ألف عضو، وبالتالي فإن المؤشرات لا تدعم الحاجة إلى توزيع إجراءات الجمعية على يومين، خاصة أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تزاحم وصعوبات تنظيمية خلال عملية التصويت والإجراءات المرتبطة بها.

وفيما يخص شركة الكرة، أكد جلال أنه لن يكون هناك دمج للشركة مع شركة كرة القدم التابعة لأي نادٍ آخر، وفقًا لإجراءات التأسيس، موضحًا أن نسبة الزمالك الحاكمة ستبلغ 40%، بينما سيتم توزيع النسبة المتبقية، والبالغة 60%، بين مستثمرين مصريين وعرب.

وأضاف أن تقسيم النسبة المتبقية بين مستثمرين من جانبين يضمن احتفاظ الزمالك بالحصة الأكبر داخل الشركة، بما يمنحه القدرة على الحفاظ على نسبة المساهمة الحاكمة في هيكل الملكية.