عمرو الدردير يكشف تفاصيل عرض خلف الحبتور للاستثمار في شركة الكرة بالزمالك.. 5 مليارات جنيه لتكوين فريق الأحلام

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، عن تفاصيل العرض المقدم من رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور للاستثمار في شركة كرة القدم بنادي الزمالك، في إطار التحركات الجارية لإنشاء شركة خاصة تتولى إدارة قطاع الكرة بالنادي، وسط تطلعات لإحداث نقلة كبيرة في الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال عمرو الدردير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،

إن الزمالك دعا رسميًا لعقد جمعية عمومية يوم 8 ديسمبر المقبل، لمناقشة الموافقة على تأسيس شركة الكرة، مشيرًا إلى أن عرض خلف الحبتور ارتفع إلى 5 مليارات جنيه، بعد رفض عرض سابق بقيمة 3 مليارات جنيه.

وأوضح أن العرض يتضمن حصول المستثمر الإماراتي على نسبة 51% من أسهم شركة الكرة، مقابل احتفاظ نادي الزمالك بنسبة 49%، لافتًا إلى أن رجل الأعمال الإماراتي، المعروف بتشجيعه للنادي الأبيض، وعد بتكوين فريق قوي قادر على المنافسة على جميع البطولات.

وأشاد الدردير بالجهود التي بذلها حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، وحسام المندوه، أمين صندوق النادي، خلال زياراتهما إلى الإمارات، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع شركة الكرة، مؤكدًا أن هذه التحركات تستهدف توفير موارد مالية تساعد النادي على تطوير فريق كرة القدم.

وأضاف أن الإجراءات الخاصة بالمشروع من المنتظر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، بما يتيح البدء في تنفيذ خطة لتدعيم الفريق وتكوين مجموعة من اللاعبين القادرة على المنافسة محليًا وقاريًا.

موعد جمعية الزمالك العمومية

كان نادي الزمالك قد أعلن الدعوة لعقد جمعية عمومية يوم الثلاثاء 8 ديسمبر المقبل، لمناقشة عدد من الملفات، في مقدمتها المحددات الخاصة بتأسيس شركة الكرة، ونسب مساهمة النادي والمستثمرين في الشركة، في ظل الجدل المثار حول مستقبل إدارة قطاع كرة القدم.

تأتي هذه التحركات في إطار مساعي الزمالك للاستعانة باستثمارات خارجية لتطوير قطاع الكرة، وتوفير مصادر تمويل جديدة تساعد على تجاوز الأزمات المالية، ودعم الفريق بصفقات جديدة خلال فترات الانتقالات المقبلة.