قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل زيارة أولياء الله الصالحين حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي
تكلف الدولة 1.7 مليار جنيه أمصالًا ولقاحات.. نائبة: عضات الكلاب زادت 4 أضعاف
ثروت الزيني: إنتاج مصر يتجاوز 45 مليون بيضة و4.5 مليون دجاجة يوميًا
النقل الأمريكية تؤكد مقتل جميع الأشخاص الـ 9 على متن طائرة فلوريدا المحطمة
موعد رمضان 2027 في مصر.. متى تبدأ التراويح وكم يومًا متبقيًا؟
عادل رشدي: مبادرة خفض الأسعار توفر 75% من احتياجات الأسرة الأساسية
التعليم: ميار قرأت 70 كتابا وتصدرت 40 مليون طالب من 60 دولة
سفير سنغافورة: مصر مرشحة لتصبح قوة عظمى في مجال الطاقة مستقبلًا
توازن الأسواق.. هشام الدجوي: افتتاح 200 فرع جديد لـ كاري أون خلال 10 أيام
منتخب مصر للناشئين يتأهل لنهائي كأس الخليج بفوزه على الصين 4-0
التعليم: تراجع ضعف القراءة والكتابة من 45% إلى 13.9%
"النفط" العراقية: أوبك+ تقرر الإبقاء على مستويات الإنتاج في ديسمبر المقبل دون تغيير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الدردير يكشف تفاصيل عرض خلف الحبتور للاستثمار في شركة الكرة بالزمالك.. 5 مليارات جنيه لتكوين فريق الأحلام

خلف الحبتور
خلف الحبتور
نورهان عادل

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، عن تفاصيل العرض المقدم من رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور للاستثمار في شركة كرة القدم بنادي الزمالك، في إطار التحركات الجارية لإنشاء شركة خاصة تتولى إدارة قطاع الكرة بالنادي، وسط تطلعات لإحداث نقلة كبيرة في الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال عمرو الدردير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،

 إن الزمالك دعا رسميًا لعقد جمعية عمومية يوم 8 ديسمبر المقبل، لمناقشة الموافقة على تأسيس شركة الكرة، مشيرًا إلى أن عرض خلف الحبتور ارتفع إلى 5 مليارات جنيه، بعد رفض عرض سابق بقيمة 3 مليارات جنيه.

وأوضح أن العرض يتضمن حصول المستثمر الإماراتي على نسبة 51% من أسهم شركة الكرة، مقابل احتفاظ نادي الزمالك بنسبة 49%، لافتًا إلى أن رجل الأعمال الإماراتي، المعروف بتشجيعه للنادي الأبيض، وعد بتكوين فريق قوي قادر على المنافسة على جميع البطولات.

وأشاد الدردير بالجهود التي بذلها حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، وحسام المندوه، أمين صندوق النادي، خلال زياراتهما إلى الإمارات، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع شركة الكرة، مؤكدًا أن هذه التحركات تستهدف توفير موارد مالية تساعد النادي على تطوير فريق كرة القدم.

وأضاف أن الإجراءات الخاصة بالمشروع من المنتظر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، بما يتيح البدء في تنفيذ خطة لتدعيم الفريق وتكوين مجموعة من اللاعبين القادرة على المنافسة محليًا وقاريًا.

موعد جمعية الزمالك العمومية

كان نادي الزمالك قد أعلن الدعوة لعقد جمعية عمومية يوم الثلاثاء 8 ديسمبر المقبل، لمناقشة عدد من الملفات، في مقدمتها المحددات الخاصة بتأسيس شركة الكرة، ونسب مساهمة النادي والمستثمرين في الشركة، في ظل الجدل المثار حول مستقبل إدارة قطاع كرة القدم.

تأتي هذه التحركات في إطار مساعي الزمالك للاستعانة باستثمارات خارجية لتطوير قطاع الكرة، وتوفير مصادر تمويل جديدة تساعد على تجاوز الأزمات المالية، ودعم الفريق بصفقات جديدة خلال فترات الانتقالات المقبلة.

عمرو الدردير خلف الحبتور الزمالك فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

سعر الذهب

1600 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط

ترشيحاتنا

الذهب

هل الذهب عليه زكاة أم لا؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم والقدر الواجب إخراجه

الصلاة

ماذا تفعل إذا شككت في عدد ركعات الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم

تربية الأبناء

أمين الفتوى يوضح بشارة نبوية لكل أم ترعى أبناءها بعد وفاة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد