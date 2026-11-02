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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس اتحاد الجودو: ذهبية زين هشام التاريخية بداية قوية لمزيد من الإنجازات المصرية

زين هشام
زين هشام
مجدي سلامة

هنأ محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، الشعب المصري وأسرة الرياضة المصرية، بعد تحقيق السباح زين هشام الميدالية الذهبية التاريخية، مشيدًا بالإنجاز الذي يعكس قدرة الرياضة المصرية على تحقيق نتائج مميزة على الساحة الدولية.

وقال مطيع في مداخلة عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامية دينا سليم، إن الفترة الماضية شهدت تنسيقًا بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، من أجل ضمان سفر العناصر التي تستحق تمثيل مصر، مؤكدًا أن بعثة مصر قادرة على تحقيق نتائج غير مسبوقة في أولمبياد الشباب بداكار.

وأضاف أن ذهبية زين هشام كانت متوقعة، معربًا عن أمله في أن تكون بداية قوية لحصد المزيد من الميداليات خلال المنافسات، كما أشاد بدور ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، في دعم زين هشام خلال منافسات السباحة بأولمبياد الشباب.

محمد مطيع زين هشام أولمبياد الشباب

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