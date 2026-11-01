الاتحاد المصري للسلاح ينجح في تنظيم اختبارات الحصول على الشارة الدولية

نجح الاتحاد المصري للسلاح برئاسة طارق الحسيني في تنظيم اختبارات حصول الحكام على الشارة الدولية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني، والتي أقيمت خلال الفترة من 28 وحتى 31 أكتوبر، بمقر نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهدت الاختبارات مشاركة 75 حكمًا بواقع 25 حكمًا في كل سلاح حيث أقيمت الفعاليات على هامش بطولة الجمهورية للبنين والبنات فردي وفرق.

وضمت اللجنة المشرفة على الاختبارات باسكال تيش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح ورئيس الاتحاد الأوروبي، وأولجا كوجوكاري، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، وكيم تشانج جون، عضو لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي، إلى جانب أحمد الميداني، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح ومدير الدورة.

وأسفرت الاختبارات عن نجاح العديد من الحكام من مختلف الجنسيات في الحصول على الشارة الدولية، أبرزهم 4 حكام مصريين في سلاح الشيش، و10 حكام مصريين وحكم جزائري وحكمة تونسية في سلاح سيف المبارزة، بالإضافة إلى 7 حكام مصريين وحكمين تونسيين في سلاح السيف.

من جانبه، أكد أحمد الميداني مدير الدورة ونائب رئيس الاتحاد المصري، أن تنظيم هذه الاختبارات يمثل نجاحًا كبيرًا للاتحاد والرياضة المصرية، ويعكس الثقة التي تحظى بها مصر لدى الاتحاد الدولي، وقدرتها على استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية، مشيرًا إلى أهمية هذه الاختبارات في تطوير مستوى التحكيم وإعداد كوادر مصرية قادرة على التواجد في المحافل الدولية.