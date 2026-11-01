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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة صلاح.. طرابزون يواصل انتصاراته في الدوري التركي بالفوز على غازي عنتاب 2-0

محمد صلاح
محمد صلاح
أ ش أ

واصل فريق طرابزون سبور انتصاراته في الدوري التركي، بعد فوزه مساء اليوم الأحد على ضيفه غازي عنتاب بهدفين دون رد، على ملعب "بابارا بارك"، في إطار الجولة العاشرة من المسابقة.

النجم المصري محمد صلاح شارك في التشكيل الأساسي لفريقه طرابزون، وأكمل المباراة حتى النهاية، ولكن لم ينجح في تسجيل أهداف.

أحرز ثنائية طرابزون، ستيفان سافيتش في الدقيقة 45، وإرنست موتشي في الدقيقة 61، ليحقق أصحاب الأرض الفوز السادس على التوالي في الدوري التركي.

وارتفع رصيد طرابزون سبور بهذا الفوز إلى 22 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول الدوري، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر جالطة سراي، فيما توقف رصيد غازي عنتاب عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.

فريق طرابزون سبور الدوري التركي غازي عنتاب

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