أسعار معسل زغلول بعد الزيادة.. العبوة تصل إلى 275 جنيهًا للمستهلك

أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، تطبيق الأسعار الجديدة لمعسل زغلول اعتبارًا من اليوم متضمنة زيادة أسعار العبوات بمختلف أوزانها، وفقًا للقائمة السعرية الجديدة.

أسعار معسل زغلول للمستهلك بعد الزيادة

وحسب الأسعار الجديدة، سجلت عبوات معسل زغلول للمستهلك المستويات التالية:

- عبوة 700 جرام: 275 جنيهًا.

- عبوة 350 جرامًا: 140 جنيهًا.

- عبوة 150 جرامًا: 70 جنيهًا.

أسعار معسل زغلول للتجار

حددت القائمة الجديدة أسعار بيع العبوات للتجار عند المستويات التالية:

- عبوة 700 جرام: 273 جنيهًا.

- عبوة 350 جرامًا: 138 جنيهًا.

- عبوة 150 جرامًا: 68 جنيهًا.

موعد تطبيق أسعار المعسل الجديدة

وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة لمعسل زغلول اعتبارًا من اليوم، لتسري على العبوات بمختلف أوزانها، وفقًا للقائمة السعرية المعلنة.