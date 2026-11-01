رغم التراجع العالمي | ارتفاع الدولار 7.1% خلال أكتوبر يدعم الذهب في مصر .. إيهاب واصف: المعدن النفيس يتأثر بسعر الصرف

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، عن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية خلال شهر أكتوبر 2026، رغم التراجع الملحوظ في الأسعار العالمية، مدفوعة بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، والذي حد من تأثير خسائر الأونصة العالمية على السوق المحلية.

وأوضح واصف أن سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، ارتفع بنحو 55 جنيهًا خلال أكتوبر، بنسبة زيادة بلغت 0.9%، ليسجل نحو 6200 جنيه بنهاية الشهر، مقابل 6145 جنيهًا في بدايته.

الذهب في مصر يرتفع 0.9% رغم خسائر الأسواق العالمية

وعلى الجانب العالمي، تراجعت أونصة الذهب بنسبة 6.8% خلال أكتوبر، فاقدة نحو 284 دولارًا من قيمتها، لتسجل انخفاضًا للشهر الثاني على التوالي، في ظل تصاعد الضغوط البيعية نتيجة تطورات السياسة النقدية الأمريكية والمخاوف المتعلقة بالتضخم.

وأشار واصف إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري كان أحد أبرز العوامل التي دعمت أسعار الذهب محليًا، بعدما صعد بنحو 7.1% خلال الشهر، من مستوى 52.37 جنيه في بداية أكتوبر إلى نحو 56.09 جنيه بنهايته.

إيهاب واصف: ارتفاع الدولار عوض جزءًا من خسائر الذهب عالميًا

وأضاف أن ارتفاع الدولار ساهم في تعويض جزء من خسائر الأونصة العالمية، باعتبار سعر الصرف أحد المحددات الرئيسية لتسعير الذهب في مصر، إذ تؤدي زيادة قيمة الدولار أمام الجنيه إلى ارتفاع القيمة المقومة بالعملة المحلية للذهب، بما يحد من انتقال التراجعات العالمية بالكامل إلى السوق المحلية.

النفط عند 118 دولارًا يزيد الضغوط على الذهب

وعلى صعيد العوامل المؤثرة في الأسواق العالمية، أوضح واصف أن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى نحو 118 دولارًا عزز المخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهو ما انعكس على أداء المعدن النفيس.

كما ساهم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، دون تقديم إشارات واضحة بشأن مسار السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة، في زيادة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، خاصة مع وجود توجهات داخل لجنة السياسة النقدية تدعم تشديد السياسة النقدية لمواجهة مخاطر التضخم.

تسييل الاستثمارات يزيد الضغوط البيعية على الذهب

ولفت إلى أن الضغوط البيعية على الذهب تزايدت بالتزامن مع تراجع أسواق الأسهم الأمريكية، خاصة أسهم التكنولوجيا، بعدما اتجه بعض المستثمرين إلى تسييل حيازاتهم من المعدن النفيس لتوفير السيولة وتعويض الخسائر في محافظهم الاستثمارية.

الذهب العالمي يتراجع 3% خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر

وخلال الأسبوع الأخير من أكتوبر، تراجعت أونصة الذهب العالمية بنسبة 3%، بعدما افتتحت تداولاتها عند 3998 دولارًا، وسجلت أدنى مستوى عند 3870 دولارًا، قبل أن تنهي الأسبوع عند 3875 دولارًا.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن أداء السوق المحلية خلال أكتوبر يعكس استمرار التأثير القوي لسعر الصرف في معادلة تسعير المعدن النفيس، حيث حد ارتفاع الدولار من انعكاس الخسائر العالمية على الأسعار في مصر، لتسجل ارتفاعًا محدودًا رغم تراجع الأونصة.

وأشار إلى أن حركة الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية، واتجاهات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري.