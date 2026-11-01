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الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يهنيء "ميار عثمان" بفوزها بجائزة تحدي القراءة العربي 2026

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة الى الشعب المصري عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك بعنوان “شعب مصر العظيم”.

وجاء نص المنشور على الصفحة الرسمية على الفيسبوك: “في إطار متابعتي لمخرجات منتدى ٢٠٢٦، فقد اعتمدت المخطط السنوي المقترح من مجلس الوزراء لمتابعة مختلف القطاعات والقضايا التي تشغل الرأي العام وتمس حياة المواطنين، بما يضمن استمرار الحوار والتواصل البيني معهم، كما وجّهت الحكومة بنشر التوجيهات الصادرة بشأن توصيات المنتدى على الموقع الإلكتروني الخاص به مصحوبة بخطة زمنية محددة للتنفيذ ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، حتى يمكن متابعة تنفيذها من المواطنين ومؤسسات الدولة على حدٍ سواء.

وفي إطار ما شهدته الجلسة الختامية من طموحات أبنائنا وخاصة مطالب أحد الشباب من ذوي الهمم وما قدمته النماذج الناجحة من "صناع المستقبل"، فقد وجّهت بالآتي:
1- التوسع في برامج إعداد النشء بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وإتاحة الفرصة للأطفال والشباب عبر منصة «شباب مصر»، وكذا تنظيم لقاءات مع المسئولين للاستماع إلى أفكارهم وتطلعاتهم.

 أهنئ ابنتي "ميار عثمان" بفوزها بجائزة تحدي القراءة العربي 2026 


2- إبراز النماذج المتميزة من أبنائنا النابغين والمتفوقين والعباقرة، والتعريف بإنجازاتهم في الشوارع والميادين والأماكن العامة، وذلك بخلاف ما تم إقراره بشان برنامج "دولة الابتكار" للاهتمام بالبحث العلمي والنابغين، وفي هذا الإطار أهنئ ابنتي "ميار عثمان" بفوزها بجائزة تحدي القراءة العربي 2026 ، وأتمنى لها مزيد من التقدم والتفوق على الدوام.


3- بناء منظومة وطنية مستدامة ومتكاملة لإتاحة الخدمات والتواصل الرقمي بالذكاء الاصطناعي للأشخاص الصم وضعاف السمع، وإتاحة برامج للتأهيل المهني وفرص العمل المناسبة لهم، فضلًا عن تقديم خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة.

وسيظل المواطن محور اهتمامنا، والغاية الأساسية من إقامة هذا المنتدى بشكل دوري كل عام ، وهدفنا تحويل مخرجات المنتدى إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

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