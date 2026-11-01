قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
مستشار الرئيس الروسي: إذا كان زيلينسكي مهتماً جداً بإجراء محادثة مع بوتين فليأتِ
200 معتقل في ألمانيا.. احتجاجات الشباب تتحول إلى اشتباكات عنيفة وسرقة أسلحة
الإفتاء تحسم الجدل حول اتفاق الزوجين على كون مُقدّم الصداق ومؤخَّره بـ «عُملة رقمية»
تجارة مخدرات .. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد خضوعه لعملية جراحية
مسؤل ألماني: مصر تمتلك فرصا مهمة لتعزيز التصنيع والاندماج في الاقتصاد العالمي
هتلعب هتقبض.. سيد عبد الحفيظ يفرض سياسة جديدة داخل الأهلي
زعيم الديمقراطيين الإسرائيليين يحذر: نتنياهو سيستخدم هجوماً جديداً على إيران للبقاء في السلطة
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
شبورة صباحية وأجواء حارة نهارًا.. كيف تستعد الأسرة لتقلبات الطقس مع بداية نوفمبر؟
55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احتجاجات شبابية واسعة تجتاح 34 مدينة ألمانية.. ونهب متاجر في فرانكفورت

ألمانيا
ألمانيا
محمود محسن

شهدت ألمانيا موجة احتجاجات شبابية واسعة امتدت إلى 34 مدينة، بمشاركة عشرات الآلاف، بدعوة من حملة «جيل زد يتولى زمام الأمور»، للمطالبة بتحسين جودة التعليم، وزيادة الاستثمارات في القطاع التعليمي، وخفض تكاليف المعيشة، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ورفع المحتجون فى ألمانيا شعارات رافضة للخدمة العسكرية الإلزامية، في ظل تصاعد الجدل حول السياسات العسكرية وأولويات الإنفاق الحكومي، وسط حالة من الغضب بين قطاعات من الشباب الألماني.

وفي مدينة فرانكفورت، شهدت الأحداث تطورات أمنية، بعدما أقدم ملثمون على نهب متاجر وتحطيم واجهات محال تجارية، عقب الاحتجاجات، ما استدعى تدخل قوات الشرطة للتعامل مع أعمال الشغب.

فرص التعليم

وتأتي هذه التحركات في سياق موجة احتجاجات شبابية تشهدها عدة دول أوروبية، على خلفية مطالب اقتصادية واجتماعية، تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسين فرص التعليم، والاعتراض على التوجهات المتعلقة

ألمانيا احتجاجات شبابية التعليم جيل زد القطاع التعليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

رئيس وزراء بلجيكا الأسبق: زمن الاعتماد على الولايات المتحدة في الأمن والدفاع قد انتهى

عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق

عمرو موسى: النظام الدولي يحتاج إلى إصلاح.. والتغيير في الشرق الأوسط يجب أن يشمل إسرائيل وإيران وفلسطين

"بيتكوين" ترتفع مع إعلان "بينانس" تعويض 95% من خسائر اختراق بقيمة 6.3 مليار دولار

"بيتكوين" ترتفع مع إعلان "بينانس" تعويض 95% من خسائر اختراق بقيمة 6.3 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد