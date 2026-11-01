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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هضحك لوحدي.. محمد رمضان يوجه رسالة ساخرة لجمهوره

محمد رمضان
محمد رمضان
يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع «إنستجرام»، وجه من خلالها رسالة ساخرة إلى متابعيه.

وظهر محمد رمضان فى الصورة واقفًا أمام نافذة زجاجية كبيرة، وخلفه أشعة الشمس وقت الغروب، مرتديًا ملابس كاجوال ونظارة شمسية، فيما ظهر شخص آخر أمامه خلال التقاط الصورة.

ونشر رمضان الصورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها بطريقة ساخرة قائلًا: «اضحك قبل ما يبقى الضحك بفلوس.. علشان ساعتها هضحك لوحدى»، وهو ما أضفى طابعًا كوميديًا على المنشور.


وفي سياق آخر، أعلن محمد رمضان، عن تعرضه للإصابة، خلال تصوير أحد المشاهد في مسلسل «عشماوي»، إذ كان المشهد يتضمن شجارًا مع نمر حقيقي، ما أدى لإصابته خلال الكواليس.
ويضم العمل، قائمة من النجوم منهم إسعاد يونس، ويسرا اللوزى، وانتصار، وعصام السقا، ووليد فواز، ومحسن منصور، وشريف دسوقى، ومحمد عبدالحافظ، وجيسيكا حسام الدين، ويوسف رأفت، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم المخرج محمد سامي.

الفنان محمد رمضان عشماوي مسلسل «عشماوي أعلن محمد رمضان عن تعرضه للإصابة إسعاد يونس عصام السقا

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