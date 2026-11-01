تجارة مخدرات .. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمركبات) .



وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (120) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .





