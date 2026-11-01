صحيفة أوكرانية: زيلينسكي يسعى للحصول على صواريخ دفاع جوي لتعويض تأخر الإمدادات الأمريكية

ذكرت صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعتزم التفاوض مع عدد من الشركاء الدوليين للحصول على ما بين 10 و30 صاروخًا اعتراضيًا لأنظمة الدفاع الجوي بصورة مؤقتة من مخزوناتهم، على أن تضمن كييف إعادتها لاحقًا من حزمة مشتريات أمريكية جديدة تضم 500 صاروخ اعتراضي.

وأوضح زيلينسكي، في تصريحات نقلتها الصحيفة اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تستهدف سد العجز العاجل في ذخائر الدفاع الجوي قبل حلول فصل الشتاء، في ظل تأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها ضمن برنامج المشتريات الأمريكي لعدة سنوات بسبب دورات الإنتاج والتصنيع.

وقال الرئيس الأوكراني إن بلاده سبق أن لجأت خلال الحرب إلى آلية لتبادل أدوار الانتظار في الحصول على الإمدادات العسكرية، مشيرًا إلى أنه سيحاول تطبيق هذه الآلية مع بعض الشركاء الدوليين، من خلال الحصول على صواريخ من مخزوناتهم مقابل تقديم ضمانات وعقود تتيح إعادتها لاحقًا من الحزمة الأمريكية، مع إمكانية دفع فوائد أو الاتفاق على إعادتها دون فوائد.

وأضاف أن هذا الترتيب الثنائي من شأنه أن يتيح للقوات الأوكرانية الحصول على الصواريخ الاعتراضية من مخزونات الدول الشريكة في وقت أقرب، بدلًا من انتظار إنتاج شحنات جديدة في المصانع الأمريكية.

وأشار زيلينسكي إلى أن تأخر الإمدادات الأمريكية يرجع إلى طول دورات التصنيع، فضلًا عن عدم رغبة واشنطن في السحب مباشرة من احتياطياتها العسكرية الاستراتيجية.