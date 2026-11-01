أحمد جلال يحسم الجدل حول وجود خلاف بين حسام حسن ومحمد صلاح قبل معسكر نوفمبر

كشف الإعلامي أحمد جلال حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وجود خلاف بين الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، وقائد الفراعنة محمد صلاح، قبل انطلاق معسكر نوفمبر المقبل.

وقال «جلال»، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، نقلًا عن مصدر داخل منتخب مصر، أن العلاقة بين الجهاز الفني ومحمد صلاح لا تشهد أي خلافات، مؤكدًا أن ما يتردد بشأن وجود توتر بين الطرفين لا أساس له من الصحة.

وأضاف «جلال»، أن محمد صلاح سيكون حاضرًا بشكل طبيعي في معسكر منتخب مصر خلال شهر نوفمبر، ولا توجد أي أزمات تعوق انضمامه إلى صفوف الفراعنة.

وشدّد «جلال» على عدم صحة الأنباء التي تحدّثت عن وجود خلافات بين قائد المنتخب والجهاز الفني، مؤكدًا أن الأمور تسير بصورة طبيعية داخل المنتخب استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.