خبير اقتصادي يتوقع استقرار سعر الدولار بين 54 و57 جنيهًا خلال الشهرين المقبلين

توقع الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات تتراوح بين 54 و57 جنيهًا خلال الشهرين المقبلين، في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وتداعيات الصراع العسكري الأمريكي الإيراني.

تحركات سعر الصرف خلال الفترة المقبلة

وأوضح أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن تحركات سعر الصرف خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات المشهد الجيوسياسي وتأثيراته على الأسواق العالمية والتدفقات النقدية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التوقعات باستقرار الدولار تأتي في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق، مع استمرار متابعة المستثمرين لتداعيات التوترات العسكرية على الاقتصاد العالمي وحركة رؤوس الأموال.