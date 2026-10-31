بعد اجتماع البنك المركزي.. أعلى 10 شهادات ثلاثية متغيرة بفائدة ربع سنوية



​في ظل اهتمام المستثمرين والباحثين عن أوعية إدخارية توفير ذات عوائد مجزية، يستعرض هذا التقرير تفاصيل أعلى 10 شهادات ادخارية ثلاثية ذات عائد متغير وبدورية صرف "ربع سنوية" متاحة في القطاع المصرفي المصري، وذلك عقب اجتماعات البنك المركزي المصري.

وتتفاوت هذه الشهادات في نسب العائد المقدمة وكذلك في الحد الأدنى المطلوب لربط الشهادة وإصدارها لتناسب مختلف الشرائح الاستثمارية.

​تفاصيل الشهادات الثلاثية المتغيرة (ذات العائد الربع سنوي)

​بنك قناة السويس (IDB) - الشهادة الثلاثية: تقدم عائداً يبلغ 20.75%، بحد أدنى لربط الشهادة يبدأ من 100 جنيه فقط. ​Bank NXT - شهادة (NXT Edge): تمنح نسبة فائدة تصل إلى 21%، بحد أدنى لربط الشهادة يبلغ 50,000 جنيه. ​البنك الوطني الكويتي (NBK) - الشهادة الثلاثية: توفر عائداً بنسبة 21%، بشرط ألا يقل الحد الأدنى لربط الشهادة عن 100,000 جنيه. ​بيت التمويل الكويتي (KFH) - شهادة الخير الثلاثية: تقدم عائداً نسبته 20%، بحد أدنى لربط الشهادة يبلغ 5,000 جنيه.

​بنك QNB - الشهادة الثلاثية: تبلغ نسبة الفائدة عليها 20%، بحد أدنى لربط الشهادة يبلغ 1,000 جنيه. ​بنك MIDBANK - الشهادة الثلاثية: توفر عائداً بنسبة 20.25%، بحد أدنى لربط الشهادة يبدأ من 1,000 جنيه. ​بنك التعمير والإسكان - الشهادة الثلاثية: تقدم فائدة بنسبة 20.3%، بحد أدنى لربط الشهادة يبلغ 500 جنيه. ​البنك الأهلي الكويتي (ABK) - الشهادة الثلاثية: تمنح عائداً بنسبة 20%، بحد أدنى لربط الشهادة يبلغ 1,000 جنيه. ​Bank NXT - شهادة ثروة بلس: توفر نسبة فائدة تبلغ 20%، بحد أدنى لربط الشهادة يبلغ 10,000 جنيه.

​البنك العربي الأفريقي الدولي - شهادة إيميرالد: تقدم عائداً نسبته 20%، بحد أدنى لربط الشهادة يبلغ 5,000 جنيه.

​قراءة تحليلية في خيارات الادخار المتغيرة

​تفاوت العوائد: تتراوح نسب الفائدة المعلنة على هذه الشهادات المتغيرة بين 20% و21%، مما يمنح المدخرين مرونة استثمارية مرتبطة بتغيرات الأسعار في السوق المصرفي.

​الحد الأدنى للاستثمار: تتباين الشروط التنافسية للبنك من حيث الحد الأدنى لربط الشهادة؛ حيث تبدأ من مبالغ صغيرة زهيدة مثل 100 جنيه في بنك قناة السويس لتتيح الفرصة لكافة الفئات، وصولاً إلى 50 ألفاً و100 ألف جنيه في بعض البنوك الأخرى مثل Bank NXT وNBK للمستثمرين أصحاب الملاءة المالية الأكبر.

​دورية الصرف: تتميز هذه المجموعة بتقديم عائد دوري ربع سنوي، وهو ما يفضله قطاع عريض من العملاء لتوفير سيولة نقدية منتظمة كل ثلاثة أشهر لمواجهة متطلبات المعيشة.