انسوا الدوري دلوقت.. ماذا قال معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل مران اليوم؟

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء وادي دجلة المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

وطالب المدير الفني، لاعبيه، بغلق ملف مباريات بطولة الدوري مؤقتًا، عقب الفوز على المقاولون العرب في المباراة الأخيرة.

وشدد معتمد جمال في حديثه مع اللاعبين على أهمية التركيز في التدريبات استعدادًا للقاء المرتقب أمام وادي دجلة.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها خلال مران اليوم في إطار الاستعداد للقاء المقبل.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الخامسة من مساء يوم الإثنين المقبل على ستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.