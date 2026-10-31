عايز يعمل مشاهدات.. ضبط صانع محتوى نشر فيديوهات تحتوى على أفعال خادشة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الإتيان بأفعال خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

بمواجهته، اعترف بقيامه بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





