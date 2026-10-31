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كانوا رايحين يطلبوا لقمة العيش.. حكاية عمال قرية تادرس الذين خطفهم الموت على الطريق الأوسطي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كانوا رايحين يطلبوا لقمة العيش.. حكاية عمال قرية تادرس الذين خطفهم الموت على الطريق الأوسطي

إحدى أهالى الضحايا
إحدى أهالى الضحايا
رامي المهدي

لم تكن رحلتهم إلى العمل مجرد مشوار عادي، بل كانت محاولة جديدة لتوفير لقمة العيش ومساعدة أسرهم على مواجهة أعباء الحياة، لكن الطريق الأوسطي كان له موعد آخر معهم، فتحولت رحلة البحث عن الرزق إلى مأساة هزت قرية تادرس بمحافظة الفيوم، بعدما حصد حادث تصادم مروع أرواح 10 أشخاص وأصاب 24 آخرين.

كل يوم جمعة وسبت، اعتاد هؤلاء الأطفال والشباب الخروج من منازلهم متجهين إلى العمل في إحدى المزارع، حاملين أحلامًا بسيطة لا تتجاوز مساعدة أسرهم وتوفير احتياجاتهم اليومية، دون أن يعلموا أن رحلتهم الأخيرة ستنتهي بين ضحايا حادث مأساوي.

وبصوت يملؤه الحزن، روى أحد أقارب الضحايا تفاصيل المأساة، مؤكدًا أن الضحايا اعتادوا الذهاب إلى العمل في الإجازات الأسبوعية لمساعدة أسرهم في توفير لقمة العيش، مشيرًا إلى أن 8 متوفين ينتمون إلى قرية واحدة، بالإضافة إلى ضحيتين من قرية مجاورة.

قبل أن ترتدي فستان الزفاف

لكن أكثر القصص إيلامًا كانت حكاية إحدى الفتيات التي كانت تستعد لبدء حياة جديدة، بعدما لم يتبق على موعد زفافها سوى 15 يومًا، وكانت تحلم بفرحتها التي انتظرتها طويلًا، إلا أن الموت اختطفها قبل أن ترتدي فستان الزفاف، لتنتهي أحلامها قبل أن تبدأ حياتها الجديدة.

ولم تتوقف المأساة عند فقدان الأرواح، بل امتدت إلى أسر أخرى تنتظر خلف أبواب المستشفيات، تترقب أخبار أبنائها المصابين، وسط حالة من الصدمة والانهيار.

ومن بين الضحايا الطفلتان مودة ورهف، حيث لقيت مودة، البالغة من العمر 11 عامًا، مصرعها في الحادث، بينما أصيبت شقيقتها رهف، البالغة من العمر 8 سنوات، بإصابات بالغة، وترقد في حالة خطيرة، بحسب ما ذكره أفراد أسرتهما.

وفي رواية أخرى، قالت طفلة من شهود العيان إن سائق الميكروباص كان يمسك بهاتفه المحمول ولا ينتبه للطريق، معتبرة أن ذلك كان السبب في وقوع الحادث، فيما حمل عدد من الأهالي السائق مسؤولية المأساة، مطالبين بمحاسبة المسؤول عن سقوط الضحايا.

تفاصيل الحادث

بدأت المأساة عندما اصطدمت سيارة ميكروباص أجرة تحمل لوحات معدنية بمحافظة الفيوم بسيارة تريلا، على الطريق الأوسطي بنطاق مدينة 6 أكتوبر، وكانت السيارة تقل عددًا من العمال القادمين من قرية تادرس بمحافظة الفيوم، في طريقهم إلى إحدى المزارع للمشاركة في حصاد المحاصيل.

وأسفر التصادم عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 24 آخرين بإصابات متفرقة، من بينهم أطفال، لتتحول رحلة العمل إلى واحدة من أكثر الحوادث إيلامًا لأهالي القرى التي ينتمي إليها الضحايا.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا بوقوع التصادم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ونقل جثامين المتوفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث تصادم الفيوم الطريق الأوسطي

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