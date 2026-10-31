أجندة أخبار الأحد 1 نوفمبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

المتحف المصري الكبير يحتفل بالذكرى الأولى لافتتاحه

يحتفل المتحف المصري الكبير بالذكرى السنوية الأولى لافتتاحه، ويطلق برنامجًا فنيًا وثقافيًا يتضمن عروضًا ضوئية تفاعلية وحفلات موسيقيةف وأنشطة توعوية لمختلف الفئات العمرية، من أبرزها عرض «الشمس الأبدية» الذي يمزج الضوء والموسيقى الحية والسرد بالعربية والإنجليزية في البهو العظيم، إلى جانب حفل للفنانة فاطمة سعيد وعروض فرقة «جالا دي دانزا».

انطلاق المنتدى الإفريقي لإدارة الضرائب في القاهرة

تستضيف وزارة المالية المنتدى الإفريقي لإدارة الضرائب في القاهرة، وتنطلق فعالياته في التاسعة صباحًا، بمشاركة مجتمع الضرائب في إفريقيا، لمناقشة قضايا تعبئة الإيرادات المحلية وتبادل الخبرات الفنية وتعزيز الحوار بشأن السياسات الضريبية، وتقتصر اجتماعات اليوم الأول على المدعوين بدعوات رسمية من المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF).

انطلاق دوري أبطال إفريقيا للسيدات في الإسماعيلية

تنطلق منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026 في مدينة الإسماعيلية بمشاركة 8 أندية، وتقام مباراتان في اليوم الافتتاحي: يلتقي «الجيش الملكي» المغربي مع «ليكيه فوتبول فيلز» الكاميروني، ثم يواجه مسار المصري فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

بدء تطبيق مضاعفة الباقة الأساسية للإنترنت الأرضي إلى 100 جيجابايت

يبدأ في مصر تنفيذ قرار مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية لتصل إلى 100 جيجابايت شهريًا بدلًا من 50، وفق تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات الإنترنت الثابت. ويبقى سعر الاشتراك 150 جنيهًا شهريًا قبل ضريبة القيمة المضافة دون زيادة.

بدء التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية لمراقبة توزيع الوقود في بورسعيد

تبدأ وزارة البترول والثروة المعدنية التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة لإحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية في محافظة بورسعيد، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستمر المرحلة التجريبية شهرًا. وتعتمد المنظومة على قراءة بيانات تموين السيارات عبر الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور، وتؤكد الوزارة أنها لا ترتبط بالتسعير ولا بتحديد الكميات المنصرفة.

انطلاق المؤتمر السنوي الخامس عشر لقسم الأمراض الصدرية بجامعة أسيوط

ينظم قسم الأمراض الصدرية بجامعة أسيوط مؤتمره السنوي الخامس عشر بقاعة المؤتمرات بالمبنى الإداري بالجامعة، وتنطلق فعالياته في التاسعة صباحًا. يناقش المؤتمر أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية والحساسية وتليفات الرئتين، وتقام على هامشه ورش عمل في العناية المركزة والتأهيل الرئوي والتمريض ومكافحة عدوى المستشفيات.

انطلاق معسكر «فيفا» لتأهيل 40 حكمة ومساعدة حكم للكرة النسائية

تنطلق فعاليات معسكر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للحكمات بمشاركة 40 حكمة ومساعدة حكم، بمحاضرة عصام عبد الفتاح محاضر «فيفا» ومروة حناشي مدربة اللياقة البدنية بالاتحاد الدولي. يتضمن البرنامج محاضرات فنية ونظرية وتطبيقات عملية داخل الملعب، إلى جانب اختبارات لياقة بدنية واختبارات في قانون كرة القدم، بهدف رفع كفاءة الحكمات استعدادًا لإدارة مباريات دوري الكرة النسائية.

محاضرة للمصور المكسيكي أنطونيو توروك في نقابة الصحفيين

تنظم شُعبة المصورين الصحفيين محاضرة في فن التصوير الفوتوغرافي يقدمها المصور الوثائقي والصحفي المكسيكي العالمي أنطونيو توروك، بمقر نقابة الصحفيين في القاهرة، في تمام السادسة مساءً. وتتناول المحاضرة تجربته في توثيق الحالة الإنسانية والحركات الثورية والصراعات السياسية في المكسيك وأمريكا الوسطى، وتُقام برعاية سفارة المكسيك ونقابة الصحفيين، وبالتعاون مع نوكس آرت جاليري (مصر) وإن إن جاليري (المكسيك).

دورات تثقيفية أونلاين بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

تستمر الدورات التثقيفية التي تقدمها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية عبر منصاتها الإلكترونية فقط، وتشمل الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، وإدارة الأزمات والمخاطر، والتخطيط الاستراتيجي القومي، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وصُنّاع القرار.

الدورة الخامسة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالمتحف الزراعي في الجيزة

تختتم فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية في المتحف الزراعي المصري بالجيزة. يهدف المهرجان إلى إبراز الفرص الاستثمارية والتصديرية في القطاع ودعم التعاون بين الجهات المعنية بالإنتاج الزراعي والتصنيع والتصدير، ويشارك فيه المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية.

«ليلة مع موسيقى الجاز والتانجو» في دار الأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية بالزمالك على مسرحها الصغير أمسية «ليلة مع موسيقى الجاز والتانجو»، تقدمها مجموعة البيانو المصري بقيادة صلاح الدين مصطفى، وتبدأ في الثامنة مساءً.

استقبال ضيوف مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي على السجادة الحمراء

تُقام مراسم استقبال ضيوف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي (SITFY) على السجادة الحمراء، بالساحة الخارجية لقصر ثقافة شرم الشيخ، وتبدأ في السادسة مساءً وتستمر حتى السابعة.

افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

يُقام حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي (SITFY) على المسرح الرئيسي بقصر ثقافة شرم الشيخ، ويبدأ في السابعة مساءً ويستمر حتى الثامنة والنصف.

«لا أحد» السعودي في مسابقة العروض الكبرى بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

تُعرض مسرحية «لا أحد» من المملكة العربية السعودية ضمن مسابقة العروض الكبرى بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي (SITFY)، على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، وتنطلق في الثامنة والنصف مساءً.

أشرف عبد الباقي يقدم ورشة «آليات الكوميديا في المسرح» بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

يطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي (SITFY) في دورته الحادية عشرة ورشة قصيرة للفنان أشرف عبد الباقي بعنوان «آليات الكوميديا في المسرح»، تستهدف الشباب المسرحيين والمهتمين بفنون المسرح، وتتناول أدوات بناء الأداء الكوميدي، مع التركيز على التمثيل والإخراج وعناصر العرض ومنها الجسد والسينوغرافيا.

«أفضل العائلات» البيروفي في أيام السينما الإيبيرو-أمريكية

يعرض مهرجان أيام السينما الإيبيرو-أمريكية في دورته الرابعة عشرة الفيلم البيروفي «Las mejores familias» بمعهد ثربانتس بالقاهرة، بشارع بولس حنا في الدقي، ويبدأ العرض في السادسة والنصف مساءً. والدخول مجاني حتى اكتمال العدد، والعرض بترجمة عربية أو إنجليزية.

«صراع» اللبناني في سينما الأحد بمكتبة الإسكندرية

يعرض مركز الفنون بقطاع التواصل الثقافي في مكتبة الإسكندرية الفيلم الوثائقي اللبناني «صراع» للمخرج جوزيف خلوف، ضمن برنامج «علاقات تشكلنا» في سينما الأحد، ومدته 52 دقيقة، وهو ناطق بالعربية ومترجم إلى الإنجليزية، ويعقبه نقاش مع الجمهور. العرض مفتوح للجمهور.

«قُبَّةُ الغوري» تعرض في قبة الغوري بالقاهرة القديمة

تقام أمسية «قُبَّةُ الغوري» في قبة الغوري بقلب القاهرة القديمة، ويبدأ دخول الجمهور في السابعة والنصف مساءً، وينطلق العرض في الثامنة مساءً.

لقاء "قد ينبعث شعرك معاك" لاستعادة تجربة الشاعر محمد جعفر

ينظم مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، في السابعة مساء، لقاء ثقافيا لاستعادة تجربة الشاعر الراحل محمد جعفر، تحت عنوان "قد ينبعث شعرك معاك" والذي يتناول مسيرته الشعرية وإسهاماته في الحركة الأدبية، مع إلقاء الضوء على تجربته الإبداعية وما تركته من أثر في المشهد الثقافي.

ورشة فنون المسرح لذوي القدرات في مركز الحرية بالإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في الثانية عشرة ظهرا، ورشة بعنوان "فنون المسرح لذوي القدرات" بإشراف عصام بدوي، في إطار إتاحة الفرصة أمام أصحاب القدرات المختلفة للمشاركة في الأنشطة المسرحية وتنمية مهارات التعبير والأداء الفني.

عرض «الخروج من المدينة» على مسرح طيبة الكبير

يقدم مسرح طيبة الكبير عرض «الخروج من المدينة»، من إخراج محمد خليفة، ضمن عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، ويبدأ في الثامنة مساءً.

عرض «ترابيزة السفرة» على مسرح الفردوس

يقدم مسرح الفردوس عرض «ترابيزة السفرة»، من إخراج عمر الشرنوبي، ضمن عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، ويبدأ في العاشرة مساءً.

عرض «ضمير مستثر» على مسرح الهناجر بدار الأوبرا

يقدم مسرح الهناجر بدار الأوبرا عرض «ضمير مستثر»، من إخراج مينا نبيل، ضمن عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، ويبدأ في الثامنة مساءً.

عرض «الباب الموارب» على مسرح السامر

يقدم مسرح السامر عرض «الباب الموارب»، من إخراج محمد عادل النجار، ضمن عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، ويبدأ في العاشرة مساءً.

عرض «سر المقام» على مسرح النهار

يقدم مسرح النهار عرض «سر المقام»، من إخراج محمد عبد الوارث، ضمن عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، ويبدأ في السادسة مساءً.

عرض «روكاجو» على مسرح طيبة 2

يقدم مسرح طيبة 2 عرض «روكاجو»، من إخراج مصطفى عبد المنعم، ضمن عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، ويبدأ في السادسة مساءً.

«خلق المساحات» ونقاش حول الممارسات النسوية في الفنون الرقمية ضمن «دي-كاف»

يستضيف مهرجان «دي-كاف» بالتعاون مع المنتدى الثقافي النمساوي فعالية «خلق المساحات.. نقاش حول الممارسات النسوية في الفنون الرقمية» بساحة روابط للفنون، في السابعة مساءً، ويعقبها في العاشرة عرض موسيقى إلكترونية حية للفنانة النمساوية تونيكا هَنتر، وتقدم الفعالية للمرة الأولى في العالم العربي.

افتتاح معرض «غير المرئي» للفنانة إيمان عزت بجاليري مصر

يفتتح جاليري مصر بالزمالك معرض التصوير «غير المرئي» للفنانة إيمان عزت، في تمام السادسة مساءً، بحضور عدد من الفنانين التشكيليين والإعلاميين والشخصيات العامة. ويستلهم المعرض فكرته من تأمل بذور أحد النباتات العصارية وهشاشتها وقوتها الخفية، ويقدم تجربة حسية تستكشف ما تخفيه الطبيعة من أسرار تتجاوز حدود الرؤية المباشرة.

افتتاح معرض «الفنانون التشكيليون الاثنا عشر» بجاليري ضي الزمالك

يفتتح جاليري ضي الزمالك معرض «الفنانون التشكيليون الاثنا عشر – THE TWELVE VISUAL ARTISTS» في السابعة مساءً، ويستمر أسبوعين. يضم المعرض أعمال كبار التشكيليين المصريين في التصوير والنحت والحفر والخزف، ومنهم جورج البهجوري وحسن عبد الفتاح ومحمد عبلة ورضا عبد السلام وسيد سعد الدين وعبد الوهاب عبد المحسن ومجدي عبد العزيز والسيد عبده سليم ومحمد العلاوي وطارق الكومي وسلوى رشدي وجلال جمعة، بتنسيق الفنان أدهم شاكر.

افتتاح معرض "مفردات وقوس" في الإسكندرية

يشهد مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، في السادسة مساء، افتتاح معرض "مفردات وقوس" للفنان كمال السماك، ضمن الأنشطة التشكيلية التي تتيح للجمهور الاطلاع على التجارب الفنية المعاصرة، والتعرف على مفردات الفنان ورؤيته البصرية وتوظيفه للعناصر التشكيلية في بناء أعماله.

معرض «رحلة حياة» لأعمال جلال الحسيني بدار الأوبرا

يتواصل بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية المعرض الاستعادي «رحلة حياة» لأعمال التشكيلي الراحل جلال الحسيني، ويضم لوحات بالألوان المائية والزيتية والباستيل مستلهمة من تفاصيل الحياة المصرية في الريف والمدن

مهرجان «دي-كاف» لوسط البلد للفنون المعاصرة

يواصل مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي-كاف» فعالياته في أماكن متعددة بوسط القاهرة التاريخية، بمشاركة فنانين وخبراء من مصر وإسبانيا والمجر وفلسطين وإيرلندا الشمالية. ومن أبرز فعالياته ورشة «كيف تدخل سوق الفنون الأدائية الدولي؟» للخبير الإسباني أليخاندرو دي لوس سانتوس بيريز في ستوديو عماد الدين، وورشة «كيف نقرأ الغرفة؟» للفنان المجري إيمري ڤاس بفيلا فيكتوريا.

معرض «مشاهد طبيعية» للفنانة نرمين الأنصاري في ڤيلا ڤيوليت وجاليري مشربية

يستمر معرض «مشاهد طبيعية» للفنانة نرمين الأنصاري، وهو تركيب صوتي غامر يتأمل الطبيعة والتحول وعلاقتهما بعالمنا الداخلي، ويعيد بناء أماكن مألوفة من شظايا الطوب الأحمر، ضمن فعاليات «دي-كاف 14».

معرض «مشاهد شعبية» في جاليري دروب

يستمر في جاليري دروب بالزمالك معرض «مشاهد شعبية» للفنان روماني سمير، ويقدم مجموعة من الأعمال المنفذة بفن الفسيفساء، مستلهمًا المشاهد الشعبية والتفاصيل اليومية في البيئة المصرية.

معرض "العصفور.. ما تبقّى" للنحات أحمد البحراني

يواصل النحات العراقي أحمد البحراني عرض معرضه "العصفور.. ما تبقّى" في جاليري ياسين بالزمالك، بأعمال من الطين وقطع الليغو تجسد كائنات تتأرجح بين الثقل والخفة، وتعكس تجربته في العمل مع الأطفال من ذوي الهمم.

معرض «Crafts Re-Imagined» في بيت السحيمي

يتواصل في بيت السحيمي بالقاهرة التاريخية معرض «Crafts Re-Imagined»، الذي تنظمه مؤسسة «آرت دي إيجيبت»، ويجمع بين فنانين ومصممين معاصرين وكبار الحرفيين المصريين في أعمال تعاونية جديدة تعيد تقديم الحرف التقليدية، مثل النجارة والنحت على الحجر ونفخ الزجاج

حي القاهرة الدولي للفنون في دورته الخامسة

يتواصل حي القاهرة الدولي للفنون (CIAD) في عدد من مواقع وسط البلد، منها مبنى الشوربجي (فيلا فيوليت، وفيلا فيكتوريا، وولاد البلد، وسطح المبنى) وممر كوداك، بمشاركة أكثر من 150 فنانًا محليًا ودوليًا. وتضم الدورة سبعة معارض رئيسية: «تشويش»، و«هل الحب وصمة؟»، و«على ألواح من طين»، و«نجوم»، و«بردية ميلان»، و«كحال 1871»، و«دائرة المعارض».

ورشة التصوير الفوتوغرافي «تأملات لوسط البلد والزمالك» ضمن برنامج يونيك

تتواصل ورشة التصوير التي يقودها الفنان الإيطالي جاكوبو فالنتيني بالتعاون مع مهرجان دي-كاف، لاستكشاف التصوير أداةً للبحث والتجريب البصري، عبر مشروعات تتناول الحياة الحضرية في الزمالك ووسط البلد.

معرض "سجايا" في مركز الجزيرة للفنون

تتواصل فعاليات معرض "سجايا" للفنانة الدكتورة رحاب عبد العال، بقاعة كمال خليفة في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، والذي يقدم تجربة في فن الحُلي المعاصر تعتمد على الفضة والأحجار الكريمة وخامات الطبيعة، في صياغات تجمع بين استلهام التراث المصري والتصميم الحديث.

معرض النحات عصام درويش في جاليري «المشهد»

يتواصل معرض الفنان عصام درويش «أصلي مصري» في جاليري المشهد للفن بالزمالك، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستحضر روح الإنسان والمكان والهوية المصرية، ويستقبل الزوار من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

معرض "هنا القاهرة" في جاليري المشربية

تتواصل فعاليات معرض "هنا القاهرة" للفنان التشكيلي العراقي عباس هاشم، بجاليري المشربية للفن المعاصر، ويقدم مجموعة من الأعمال المستلهمة من الحياة اليومية والثقافة الشعبية والتجارب الإنسانية، من خلال أسلوب تعبيري يمزج بين التصوير التشخيصي والتجريد.

معرض “Nature in Tesserae” في جاليري سفرخان

يتواصل في جاليري سفرخان بالزمالك معرض “Nature in Tesserae”، الذي يقدم أعمالًا من الفسيفساء الرخامية المستوحاة من الطبيعة والطيور والحيوانات المصرية، للفنانين والحرفيين محمد أبو باسيل متولي وباسيل متولي وأحمد أبو الغيط وفاطمة أبو الغيط ورحاب أبو الغيط.

معرض «الدائرة الكونية» لحنان يوسف في جاليري بيكاسو إيست

يستمر معرض «الدائرة الكونية» للفنانة التشكيلية حنان يوسف في جاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس. يستلهم المعرض رمزية الدائرة بوصفها تعبيرًا عن الترابط والحركة ووحدة الوجود، ويتناول حضورها في العلاقات الإنسانية والطبيعة ودورات النمو والتغيير، ودلالاتها الروحية ومعاني الأبدية في الفكر المصري القديم.

معرض «كُوربة وأكثر» لأسامة فريد في جاليري بيكاسو إيست

يستمر معرض «كُوربة وأكثر» للفنان المهندس أسامة فريد في جاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس. يستلهم المعرض جماليات العمارة في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، ويمتد إلى عناصر معمارية من أنحاء مصر تشمل المعالم المصرية القديمة والكنائس والمساجد، في معالجات فنية تميل إلى التجريد.

معرض «إيقاعات بصرية شرقية» لسوسن أبو النجا

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض الفنانة سوسن أبو النجا «إيقاعات بصرية شرقية»، ويضم أعمالًا تشكيلية مستوحاة من المناطق الشعبية والآثار الإسلامية والخيال والأحلام.

معرض «سفر الروح» لماجدة علي

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض الفنانة ماجدة علي «سفر الروح»، ويقدم أعمالًا تشكيلية تستلهم رحلات الروح أثناء النوم وما تحمله من حكايات وصور ولقاءات.

هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب بمكتبة الإسكندرية

تتواصل فعاليات هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب 2026، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية والمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم، من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، بمكتبة الإسكندرية، بالتزامن مع مؤتمر «e-AGE26»، بمشاركة فرق تطور حلولًا مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة.

ختام معرض «Le Marché» للأثاث والديكور في مركز مصر للمعارض الدولية

يختتم معرض «Le Marché»، أكبر معرض للأثاث والديكور في أفريقيا والشرق الأوسط، فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، ويستقبل الزوار من الحادية عشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

ختام معرض «كايرو فيجن 2026» لسوق البصريات

يختتم معرض «كايرو فيجن 2026» فعالياته، وهو الذي يجمع الشركات والتجار والأخصائيين والعاملين في مجال البصريات للتعرف على اتجاهات السوق وأحدث المعروضات ولقاء أصحاب الخبرة والقرار. ولم يحدد النص مكانه ولا ساعته.

ختام معرض الكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر

تختتم جامعة الأزهر، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات معرض الكتاب بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، الذي يفتح أبوابه يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

ختام معرض «الجامع الطولوني» في بيت طولون

يختتم بيت طولون المعرض الفوتوغرافي «الجامع الطولوني» للفنان أيمن خوري (مصر/فرنسا)، ضمن برنامج الفنون البصرية في الدورة الرابعة عشرة من «دي-كاف»، ويقدم رؤية فوتوغرافية لجامع أحمد بن طولون تجمع بين العمارة والبعد الروحي للمكان، ويفتح أبوابه من السادسة إلى العاشرة مساءً.

ختام معرض الكوميكس «كلما عبرنا» في عمارة شوربجي

يختتم معرض الكوميكس «كلما عبرنا» (مصر/إسبانيا) فعالياته في عمارة شوربجي ضمن «دي-كاف»، ويستقبل الجمهور من السادسة إلى العاشرة مساءً، وتروي القصص المصورة حكايات عن الحدود والهوية والانتماء والمسافات بين الأفراد والثقافات.

ختام معرض «ثرثرة» بمركز محمود مختار الثقافي

يختتم معرض «ثرثرة» لمجموعة اللقطة الواحدة بقيادة الدكتور عبد العزيز الجندي فعالياته بقاعتي نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، ويضم نحو 90 عملًا لـ42 فنانًا في الرسم والتصوير. ولم يحدد النص ساعة الختام.





