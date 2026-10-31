تصعيد عسكري متواصل في غزة.. مدفعية الاحتلال تقصف مناطق شرق خان يونس

تعرضت مناطق شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، لقصف مدفعي إسرائيلي، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المناطق الشرقية والشمالية الشرقية للمدينة، في تصعيد جديد تشهده مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن المناطق الشرقية من قطاع غزة تعرضت لقصف مدفعي مكثف، فيما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة شمال شرقي خان يونس، بالتزامن مع استهداف مناطق تؤوي نازحين فلسطينيين في محيط مواصي القرارة ومنطقة بئر 19.

وذكرت تقارير إعلامية أن إطلاق النار طال خيامًا للنازحين في منطقتي الإقليمي وبئر 19 جنوب خان يونس، مشيرة إلى أن بعض الخيام تعرضت لإطلاق النار، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات جراء هذه الواقعة تحديدًا.

يأتي القصف في إطار سلسلة من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي طالت مناطق مختلفة من قطاع غزة، إذ شهدت مدينة غزة ومناطق شمال القطاع قصفًا مدفعيًا وإطلاقًا للنيران، كما استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية ساحل مدينة غزة، بينما تواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية من دير البلح وسط القطاع.

وفي تطور ميداني آخر، أفادت مصادر طبية بمقتل فلسطيني جراء استهداف بطائرة مسيرة إسرائيلية محيط مقر شركة الكهرباء شمال غربي مخيم النصيرات، فيما توفي فلسطيني آخر متأثرًا بإصابته في هجوم سابق على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وفق وكالة «وفا».

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025، إذ نقلت وكالة الأناضول عن بيانات وزارة الصحة في غزة أن هذه الخروقات أسفرت، حتى الخميس الماضي، عن مقتل 1580 فلسطينيًا وإصابة 5711 آخرين.