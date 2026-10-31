قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هآرتس: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب للمطالبة بتشكيل حكومة بالتعاون مع الأحزاب العربية
سنتكوم: إعادة توجيه 144 سفينة تجارية لضمان الالتزام بالحصار المفروض على إيران
أحمد موسى: محمد أبو العينين شخصية وطنية ويتم تكريمه عالميا والجميع يحبه بره وجوه مصر
الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في وفاة موظف أممي داخل سجون الفصائل المسلحة باليمن
بعد مباحثات إسطنبول.. زيلينسكي يعلن اتفاقاً مع تركيا بشأن ممر الحبوب
أحمد موسى: كنت بتعشى مع نشأت الديهي من شهرين وقالي إنه بيفكر يغير اسم قناة تن للقناة العاشرة
روبيو: المحادثات مع إيران مستمرة.. وترامب لم يحسم قرار توجيه ضربة عسكرية جديدة
ضبط سائق ميكروباص لتعطيل الحركة المرورية في سوهاج
48 معتقلاً في بريطانيا بسبب دعم «فلسطين أكشن».. والشرطة تحذر المتظاهرين
أحمد موسى: مصر هي أكبر دولة في أفريقية.. وبوتين شكر الرئيس السيسي على دعمه القمة الأفريقية الروسية
غدا.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 110 مليارات جنيه
تصعيد عسكري متواصل في غزة.. مدفعية الاحتلال تقصف مناطق شرق خان يونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد عسكري متواصل في غزة.. مدفعية الاحتلال تقصف مناطق شرق خان يونس

مدفعية الاحتلال
مدفعية الاحتلال
القسم الخارجي

تعرضت مناطق شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، لقصف مدفعي إسرائيلي، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المناطق الشرقية والشمالية الشرقية للمدينة، في تصعيد جديد تشهده مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن المناطق الشرقية من قطاع غزة تعرضت لقصف مدفعي مكثف، فيما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة شمال شرقي خان يونس، بالتزامن مع استهداف مناطق تؤوي نازحين فلسطينيين في محيط مواصي القرارة ومنطقة بئر 19.

وذكرت تقارير إعلامية أن إطلاق النار طال خيامًا للنازحين في منطقتي الإقليمي وبئر 19 جنوب خان يونس، مشيرة إلى أن بعض الخيام تعرضت لإطلاق النار، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات جراء هذه الواقعة تحديدًا. 

يأتي القصف في إطار سلسلة من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي طالت مناطق مختلفة من قطاع غزة، إذ شهدت مدينة غزة ومناطق شمال القطاع قصفًا مدفعيًا وإطلاقًا للنيران، كما استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية ساحل مدينة غزة، بينما تواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية من دير البلح وسط القطاع.

وفي تطور ميداني آخر، أفادت مصادر طبية بمقتل فلسطيني جراء استهداف بطائرة مسيرة إسرائيلية محيط مقر شركة الكهرباء شمال غربي مخيم النصيرات، فيما توفي فلسطيني آخر متأثرًا بإصابته في هجوم سابق على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وفق وكالة «وفا».

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025، إذ نقلت وكالة الأناضول عن بيانات وزارة الصحة في غزة أن هذه الخروقات أسفرت، حتى الخميس الماضي، عن مقتل 1580 فلسطينيًا وإصابة 5711 آخرين.

قصف مدفعي غزة اسرائيل خان يونس الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

إلغاء شرط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت.. مقترح برلماني جديد أمام النواب الثلاثاء

مجلس النواب

التقييمات المدرسية تثير غضب النواب.. وتحذيرات من الضغوط النفسية على التلاميذ وأولياء الأمور

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الذهب

بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت

إمام عاشور

حقيقة عرض طرابزون سبور لضم إمام عاشور في يناير

محمد صلاح

تحرك عاجل من هاني أبوريدة لإنهاء أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر

ياسر إبراهيم

تطور مفاجئ يقرب ياسر إبراهيم ومحمد هاني من الرحيل عن الأهلي

سعر الذهب

نزل 70 جنيها.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

ترشيحاتنا

حادث

وجع كبير.. أول تعليق من لميس الحديدي عن حادث الأوسطي الضبعة

ميار عثمان

والد ميار: ابنتي فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية والوطن العربي في مسابقة تحدي القراءة رغم مشاركتها الأولى

أحمد موسى

أحمد موسى: أنا والديهي ومصطفى بكري نتعرض لحملات استهداف.. وعمرنا مغيرنا جلدنا

بالصور

خسارة الوزن بعد الخمسين.. خطأ شائع قد يكلفك عضلاتك

خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم
خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم
خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم

العهد.. القوات المسلحة تنظم الحفل السنوي لشيوخ وعواقل القبائل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

طريقة عمل سمك البوري في الفرن بالخضار.. وصفة شهية بمذاق مميز

طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار
طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار
طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار

بالأزرق.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور عبر إنستجرام

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي تروي كواليس مشهدها مع محمد رمضان فى احكي ياشهرزاد.. خاص

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد