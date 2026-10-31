البلوشي حكما لمواجهة مصر والصين في نصف نهائي كأس الخليج تحت 17 عاما

كلفت لجنة الحكام الرئيسية بكأس الخليج تحت 17 عاماً، الحكم العماني، محمد مراد البلوشي، بإدارة المباراة، التي تجمع منتخب مصر، مواليد 2009، بنظيره الصيني، مساء غد الأحد، على إستاد حمد بن خليفة بقطر.

ويعاون البلوشي في إدارة المباراة مواطنه جاسم العامري والعراقي شاكر أديب، بينما يتولى العراقي، ليث سطامي مهمة الحكم الرابع، والسعودي عبدالله رزبان حكم تقنية الفيديو (VAR)، ومواطنه سعد الشبرمي حكم الفيديو المساعد (AVAR)، كما تم تعيين جاسم الهيل، مقيماً للحكام.

وتكتسب مواجهتا الدور نصف النهائي أهمية خاصة في تحديد طرفي المباراة النهائية، حيث تسعى المنتخبات الأربعة إلى مواصلة مشوارها في البطولة والمنافسة على اللقب، بعدما نجحت في تجاوز مرحلة المجموعات وحجز مقاعدها في المربع الذهبي.

ومن المقرر أن يُسدل الستار على منافسات البطولة، يوم الأربعاء المقبل، بإقامة المباراة النهائية عند الساعة 5:45 مساءً على إستاد حمد الكبير، على أن يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، في مباراتي الدور نصف النهائي أو المباراة النهائية.