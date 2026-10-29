منتخب مصر يحسم موقف محمد الشناوي من العودة في معسكر نوفمبر| خاص

كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، آخر تطورات الأزمة التي أثيرت بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب والنادي الأهلي، مع حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، عقب استبعاده من معسكر المنتخب خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأكد مراد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الأزمة بين الشناوي والجهاز الفني للمنتخب انتهت، مشددًا على أن باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين خلال المعسكر المقبل، ولا توجد أي مشكلات تحول دون انضمام حارس الأهلي إلى صفوف الفراعنة في شهر نوفمبر.

محمد مراد: لا توجد أزمة تمنع انضمام الشناوي

وقال المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، إن باب المنتخب مفتوح أمام أي لاعب خلال المعسكر المقبل، مؤكدًا انتهاء الأزمة المتعلقة بمحمد الشناوي وعدم وجود أي عوائق أمام إمكانية عودته إلى صفوف المنتخب.

وتأتي هذه التصريحات لتضع حدًا للتكهنات بشأن مستقبل حارس الأهلي مع المنتخب الوطني، بعد غيابه عن معسكر سبتمبر الماضي، وما أثير وقتها حول وجود خلافات بينه وبين حسام حسن.

حسام حسن صاحب القرار النهائي في قائمة المنتخب

وشدد محمد مراد على أن انضمام أي لاعب إلى منتخب مصر يظل مرهونًا باختيارات حسام حسن، المدير الفني، وفقًا لرؤيته الفنية واحتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الجهاز الفني سيحدد قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر نوفمبر بناءً على متطلبات المنتخب، استعدادًا لمواجهتي مالاوي المقررتين خلال المعسكر، وفقًا لما ورد في التصريحات.

وبذلك، تبقى فرص عودة محمد الشناوي إلى المنتخب قائمة، دون وجود عائق متعلق بالأزمة السابقة، على أن يحسم حسام حسن موقف الحارس بصورة نهائية عند إعلان اختياراته للمعسكر المقبل.