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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر 2010 يواصل تدريباته استعدادا لخوض تصفيات شمال أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

واصل منتخب مصر مواليد 2010 تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار برنامج الإعداد لتصفيات شمال أفريقيا نوفمبر المقبل والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.

وحقق منتخب مصر مواليد 2010 ومدربه عبدالستار صبري الفوز على فريق المقاولون العرب مواليد 2009، بنتيجة 4-2 في المباراة الودية، التي جمعت بينهما، اليوم، بمركز المنتخبات الوطنية، ضمن برنامج إعداد المنتخب لخوض منافسات تصفيات شمال أفريقيا.

سجل أهداف منتخب مصر، كل من: عمر شابون، وأحمد شريف، وأحمد زهير، ومازن خالد.

جاءت المباراة ضمن برنامج إعداد منتخب مصر مواليد 2010، بهدف تجهيز اللاعبين ورفع مستوى الانسجام بينهم، والوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة، قبل انطلاق تصفيات شمال أفريقيا.

منتخب مصر شمال افريقيا بطولة

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