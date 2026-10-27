وزير الرياضة يستقبل محمد سلامة رئيس الاتحاد السكندرى لبحث دعم مسيرة النادي

استقبل جوهر نبيل وزير الشباب و الرياضة محمد سلامة رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، و ذلك خلال لقاء تناول عدداً من الملفات الحيوية و المشروعات الإستراتيجية التي تستهدف دعم مسيرة النادى و تعزيز موارده المالية خلال المرحلة المقبلة .

و رافق محمد سلامة خلال الزيارة حازم الرجال أمين صندوق و النائب أحمد رأفت عضو مجلس الإدارة ، حيث شهد اللقاء مناقشات موسعة حول عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية بمقر النادى بالشاطبى و فرع النادى بسموحة ، إلى جانب استعراض الرؤية المستقبلية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية و المنشآت الرياضية و الخدمية .

و أشار الوزير خلال اللقاء إلى المكانة الكبيرة التى يحظى بها نادى الاتحاد السكندري بإعتباره أحد أعرق الأندية الشعبية و الجماهيرية في مصر ، مشدداً على حرص وزارة الشباب و الرياضة على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع مجلس إدارة النادى بما يساهم فى تنفيذ المشروعات الإنشائية المستهدفة ، بما يواكب تطلعات أعضاء النادى و جماهير زعيم الثغر .

كما تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال تطوير و إنشاءات داخل النادى خلال الفترة الماضية ، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار المتاحة بمقر الشاطبى و فرع سموحة، و ذلك بهدف تنمية الموارد المالية و تعظيم العوائد بما يدعم مختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية .

ومن جانبه أعرب محمد سلامة عن خالص تقديره لوزير الشباب و الرياضة على دعمه و إهتمامه بمتابعة الملفات الخاصة بنادى الاتحاد السكندرى، مُشيداً بهذا التعاون الذى يمثل عنصراً مهماً فى تحقيق العديد من الأهداف الطموحة لمجلس إدارة النادى، و على رأسها استكمال المشروعات الإنشائية والاستثمارية التي تسهم فى تعزيز موارد نادى الاتحاد السكندرى و تطوير خدماته بما يليق بتاريخ ومكانة زعيم الثغر