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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يستقبل محمد سلامة رئيس الاتحاد السكندرى لبحث دعم مسيرة النادي

الكابتن جوهر نبيل
الكابتن جوهر نبيل
حسام الحارتي

استقبل جوهر نبيل وزير الشباب و الرياضة  محمد سلامة رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، و ذلك خلال لقاء تناول عدداً من الملفات الحيوية و المشروعات الإستراتيجية التي تستهدف دعم مسيرة النادى و تعزيز موارده المالية خلال المرحلة المقبلة .

و رافق  محمد سلامة خلال الزيارة  حازم الرجال أمين صندوق و النائب أحمد رأفت عضو مجلس الإدارة ، حيث شهد اللقاء مناقشات موسعة حول عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية بمقر النادى بالشاطبى و فرع النادى بسموحة ، إلى جانب استعراض الرؤية المستقبلية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية و المنشآت الرياضية و الخدمية .

و أشار الوزير خلال اللقاء إلى المكانة الكبيرة التى يحظى بها نادى الاتحاد السكندري بإعتباره أحد أعرق الأندية الشعبية و الجماهيرية في مصر ، مشدداً على حرص وزارة الشباب و الرياضة على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع مجلس إدارة النادى بما يساهم فى تنفيذ المشروعات الإنشائية المستهدفة ، بما يواكب تطلعات أعضاء النادى و جماهير زعيم الثغر .

كما تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال تطوير و إنشاءات داخل النادى خلال الفترة الماضية ، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار المتاحة بمقر الشاطبى و فرع سموحة، و ذلك بهدف تنمية الموارد المالية و تعظيم العوائد بما يدعم مختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية .

ومن جانبه أعرب محمد سلامة عن خالص تقديره لوزير الشباب و الرياضة على دعمه و إهتمامه بمتابعة الملفات الخاصة بنادى الاتحاد السكندرى، مُشيداً بهذا التعاون الذى يمثل عنصراً مهماً فى تحقيق العديد من الأهداف الطموحة لمجلس إدارة النادى، و على رأسها استكمال المشروعات الإنشائية والاستثمارية التي تسهم فى تعزيز موارد نادى الاتحاد السكندرى و تطوير خدماته بما يليق بتاريخ ومكانة زعيم الثغر

الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب و الرياضة محمد سلامة ة نادى الاتحاد السكندر نادى الاتحاد السكندري

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