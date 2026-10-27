بوتين: روسيا تفي بالتزاماتها تجاه إيران.. ونأمل تطور الأوضاع في الشرق الأوسط إيجابيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تفي بجميع التزاماتها المتعلقة بالمشروعات المشتركة مع إيران، مشيرًا إلى أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط يثير القلق، في ظل التوترات الإقليمية المستمرة، معربًا عن أمله في أن تتطور الأوضاع باتجاه إيجابي خلال المرحلة المقبلة.

وقال بوتين، خلال لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في موسكو، الثلاثاء، إن الجانبين ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة خلال اجتماع ثنائي، مؤكدًا أن هذه التطورات تمثل مصدر قلق لروسيا، خاصة في ضوء علاقاتها الوثيقة مع إيران والمصالح المشتركة بين البلدين.

وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو وطهران تجمعهما علاقات جوار ومصالح متعددة، وأن البلدين يعملان على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، معربًا عن أمله في أن تتجه الأوضاع الإقليمية نحو مسار إيجابي يحد من التوترات ويفتح المجال أمام الاستقرار.

ونقلت وكالة الأناضول، في تقرير نشرته الثلاثاء، عن بوتين تأكيده استمرار روسيا في الوفاء بالتزاماتها بشأن جميع المشروعات المشتركة مع إيران، مشيرًا إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 10.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، إلى جانب استمرار أعمال إنشاء محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران.

وجاء اللقاء على هامش القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو، وشهدت اجتماعات ثنائية تناولت ملفات التعاون الاقتصادي والطاقة، إلى جانب التطورات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب بزشكيان عن تقديره للدعم الروسي، مؤكدًا أهمية توسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات متزايدة على خلفية التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتأتي تصريحات بوتين في إطار تأكيد موسكو استمرار شراكتها مع طهران، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية روسية بشأن أزمات المنطقة، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات وتأثيرها على أمن الطاقة والملاحة البحرية والاستقرار الإقليمي.