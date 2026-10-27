مرشح الرئاسة البرازيلي الخاسر بولسونارو يغادر إلى الولايات المتحدة

قالت وكالة أنباء "اسوشيتدبرس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن المرشح الرئاسي البرازيلي الذي لقي خسارة مؤخراً فلافيو بولسونارو، قد غادر البرازيل متوجهاً إلى الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب خسارته المفاجئة أمام الرئيس الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في انتخابات أمس الأول الأحد.

ولم يستجب متحدث باسم بولسونارو لطلب التعليق، حسبما أفادت "اسوشيتدبرس"، موضحة أن إدواردو بولسونارو، شقيق بولسونارو الذي يقيم في ولاية تكساس، كان قد شجعه علناً على مغادرة البرازيل في حال خسارته للانتخابات.

وسبق لبولسونارو أن أشاد بعلاقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما زار البيت الأبيض في شهر مايو الماضي.