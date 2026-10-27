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الأرصاد: فارق الحرارة بين النهار والليل يصل إلى 15 درجة.. وننصح بارتداء الملابس الخريفية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: فارق الحرارة بين النهار والليل يصل إلى 15 درجة.. وننصح بارتداء الملابس الخريفية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التباين بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل يُعد من السمات المعتادة لفصل الخريف، مشيرة إلى أن الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى قد يتجاوز 12 درجة مئوية، ويصل أحيانًا إلى 14 أو 15 درجة في بعض المناطق.

وأضافت غانم، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن درجات الحرارة خلال النهار قد تظل مرتفعة نسبيًا، في حين تنخفض بصورة ملحوظة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ما يستدعي الانتباه إلى اختيار الملابس المناسبة لتلك الفترات.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى قد تتراوح بين 26 و27 درجة مئوية وفقًا للتوقعات التي تناولتها المداخلة، بينما قد تسجل محافظات الصعيد نحو 30 إلى 31 درجة، في مقابل انخفاض درجات الحرارة الصغرى إلى نحو 16 أو 17 درجة في بعض المناطق.

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الخريفية المناسبة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع تجنب ارتداء الملابس الثقيلة بصورة مبالغ فيها خلال النهار، وكذلك عدم تخفيف الملابس بدرجة كبيرة، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا خلال بعض ساعات اليوم.

وأشارت إلى أن التقلبات الجوية المصاحبة لفصل الخريف تتطلب الانتباه إلى الفروق الحرارية بين فترات اليوم، لافتة إلى أن نزلات البرد بدأت تنتشر خلال هذه الفترة، ما يجعل اختيار الملابس الملائمة لتغيرات الطقس أمرًا مهمًا.

وأكدت غانم ضرورة متابعة النشرات الجوية لمعرفة تطورات درجات الحرارة، والاستعداد للتغيرات بين النهار والليل، خاصة مع استمرار فرص عدم الاستقرار وسقوط الأمطار في بعض المناطق.

درجات الحرارة طقس الخريف نزلات البرد الأرصاد

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