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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل هناك زيادة في أسعار المواد الغذائية؟.. عضو الشعبة باتحاد الغرف التجارية يوضح

مواد غذائية
مواد غذائية
محمود زيدان

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية مثل الجبن المعلبة والفول البلدي والعدس والزيت الخليط.

وأضاف "المنوفي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر لبرنامج “يحدث في مصر” ، المذاع على قناة “MBC مصر” اليوم الثلاثاء، أنه رغم تواجد السلع في الأسواق، إلا أن الوقت الحالي يحتاج إلى رقابة أكثر لضبط الأسواق وعدم احتكار التجار للسلع.

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية أن سعر لتر الزيت الخليط أصبح الآن 100 جنيه، وكان الأسبوع الماضي 90 جنيهاً، مشيرًا إلى أن سعر الجبن المعلبة الربع كيلو أصبح 30 جنيهاً، وكان الأسبوع الماضي 24 جنيهاً.

ولفت "المنوفي"إلى أن سعر كيلو الفول البلدي أصبح 45 جنيهاً، وكان الأسبوع الماضي 42 جنيهًا، مختممًا تصريحاته بأن سعر كيلو العدس أصبح من 55 إلى 60 جنيهاً، وكان الأسبوع الماضي من 50 إلى 55 جنيهاً.

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