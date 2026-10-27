قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتهام رجلين بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي البريطاني على خلفية حادثة قاعدة فيرفورد
رئيس الوزراء يشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة العمل على توطين صناعات الرمال السوداء
خاص| محمد الشناوي يعود لقائمة منتخب مصر في معسكر نوفمبر بعد أزمة "المنتهي"
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الحكومة ووزيري الكهرباء والمالية
بسبب أزماته الأخيرة.. بيراميدز يرفض التعاقد مع أحمد فتوح
ياسر جلال: لا يجوز تحمل محدودو الدخل وحدهم أعباء الأزمة الاقتصادية.. والقادرون مطالبون بالمشاركة
وزير التموين أمام مجلس الشيوخ: استمرار الرقابة ومبادرة الـ30 سلعة تضمن إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة
ياسر جلال يقترح أمام الشيوخ: القادرون يدفعون من 1% إلى 5% لحماية محدودي الدخل
القبض على متهمين باستغلال 9 أطفال فى التسول بالجيزة
رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص| محمد الشناوي يعود لقائمة منتخب مصر في معسكر نوفمبر بعد أزمة "المنتهي"

محمد الشناوي
محمد الشناوي
عبدالله هشام

كشف مصدر داخل منتخب مصر ، على عودة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ، لقائمة الفراعنة القادمة في مسعكر نوفمبر المقبل .

يأتى ذلك بعد أزمة كبيرة بين الشناوي وحسام حسن، على خلفية استبعاد اللاعب في المعسكر الماضي ، تبعه تصريحات قوية تسببت في عمل فجوة في العلاقة بين الطرفين.

وأكد المصدر لـ صدى البلد ، أن محمد الشناوي يعود لقائمة منتخب مصر في معسكر نوفمبر بعد أزمة تصريح المنتهي، لتنتهى الأزمة وتعود العلاقة بين العميد والشناوي لشكلها الطبيعي.

موعد مباراة منتخب مصر 

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد مباراتي منتخب مصر أمام نظيره مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، كما أعلن طواقم التحكيم المكلفة بإدارة المواجهتين.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأسند «كاف» إدارة المباراة إلى الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه، ويعاونه مواطناه إبراهيم سالم ويوسف محمد، بينما يتولى الموريتاني باكار سار مهمة الحكم الرابع.

وفي الجولة الرابعة، يحل منتخب مصر ضيفًا على مالاوي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، في مواجهة تقام على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويدير اللقاء الحكم الأوغندي لاكي رزاق كاسالي، ويعاونه مواطناه رونالد كاتينيا وديك أوكيلو، فيما يتولى الأوغندي إيمانويل أوكودرا مهمة الحكم الرابع.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق نتائج إيجابية خلال مواجهتي مالاوي، من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، ومواصلة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للبطولة القارية.

الشناوي محمد الشناوي النادي الأهلي منتخب مصر حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

امام عاشور

برا القايمة.. أضا يكشف تفاصيل أزمة بين إمام عاشور وعموتة داخل الأهلي

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

هاري كين

عثمان ديمبلي يهنئ هاري كين بالكرة الذهبية 2026: جائزة مستحقة عن جدارة

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يستقبل الوفد الكوري المشارك في برنامج التبادل الشبابي بين مصر وكوريا الجنوبية

هاري كين

من ستانلي ماثيوز إلى هاري كين.. القصة الكاملة للفائزين بالكرة الذهبية عبر التاريخ

بالصور

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ.. هل الأرقام دقيقة؟

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد