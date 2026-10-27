بعد خصومة بين عائلتين.. الخزندارية بطهطا تشهد الصلح بين آل عبد النعيم وآل عبد العزيز

أسدل الصلح الستار على الخصومة بين عائلتي آل عبد النعيم وآل عبد العزيز بقرية الخزندارية التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وسط أجواء سادها التسامح والتآخي، وبمشاركة قيادات أمنية وتنفيذية ودينية، في مشهد يجسد أهمية التصالح في إنهاء الخلافات وفتح صفحة جديدة بين العائلات.

وشهدت مراسم إنهاء الخصومة حضور اللواء محمد عبد الله، نائب مدير أمن سوهاج، والدكتور محمد حلمي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عبد المجيد الكرماني، مدير مديرية أوقاف سوهاج، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب والعُمد والمشايخ.

أوقاف سوهاج تؤكد أهمية العفو والتسامح

وخلال مراسم الصلح، أكد الدكتور عبد المجيد الكرماني أن الإصلاح بين الناس من القيم التي حث عليها الإسلام، لما له من أثر في إنهاء الخلافات والحفاظ على الأرواح وتعزيز المحبة والإخاء بين أبناء المجتمع.

وأشار إلى أن التسامح والعفو يمثلان أساسًا لاستقرار العلاقات الاجتماعية، وأن تجاوز الخلافات يسهم في نشر الطمأنينة بين المواطنين وترسيخ روح التآخي والتعاون.

وتأتي مراسم الصلح في إطار الجهود المجتمعية الرامية إلى إنهاء الخصومات وتقريب وجهات النظر بين العائلات، بما يساعد على احتواء النزاعات والحفاظ على الروابط الاجتماعية.

وأكدت مديرية أوقاف سوهاج استمرار دورها الدعوي والمجتمعي في نشر قيم العفو والتسامح، وتشجيع الإصلاح بين المتخاصمين، انطلاقًا من أهمية المصالحات في دعم أمن المجتمع واستقراره.

وشهدت مراسم إنهاء الخصومة مشاركة عدد من القيادات والعُمد والمشايخ، تأكيدًا لأهمية تكاتف الجهود الدينية والأمنية والمجتمعية في نشر ثقافة التصالح ونبذ الخلافات بين أبناء المحافظة.