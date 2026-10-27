في أجواء من البهجة.. النعماني يشارك طلاب طب سوهاج يومًا استثنائيًا بأنشطة رياضية وفنية

شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، طلاب كلية الطب البشري في فعاليات اليوم الرياضي والترفيهي الذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالكلية، تزامنًا مع استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد، حيث سادت الفعاليات أجواء من الألفة والود في مشهد يعكس حرص إدارة الجامعة على تعزيز التواصل المباشر مع الطلاب وخلق بيئة جامعية يسودها التقارب والانتماء.

وأكد الدكتور حسان النعماني أن الأنشطة الطلابية تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتسهم في تنمية روح التعاون والمنافسة الإيجابية واكتشاف المواهب.

جامعة سوهاج

واشاد بمشاركة الطلاب وتفاعلهم مع مختلف الفعاليات، وحرص الجامعة على توفير بيئة جامعية تجمع بين التفوق الأكاديمي والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري، أن تنظيم اليوم يأتي في إطار اهتمام الكلية بتوفير تجربة جامعية متكاملة للطلاب، خاصة الطلاب الجدد، بما يعزز اندماجهم في الحياة الجامعية، وينمي روح الانتماء والتواصل بينهم.

فيما قالت الدكتورة نجوى سيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إن الفعاليات تنوعت لتشمل أنشطة رياضية وثقافية وفنية وعلمية، بما يتيح للطلاب التعبير عن مواهبهم وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.

من ناحيتها، أشارت إيمان الفولي، مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، إلى أن اليوم تضمن معرضًا فنيًا ضم أعمال الطلاب في الرسم بالفحم والزيت والأكريليك والتصوير الفوتوغرافي،إلى جانب فقرات العزف والغناء وإلقاء الشعر، ومسابقة «فكر تكسب» للمعلومات العامة، فضلًا عن مسابقات تنس الطاولة والشطرنج وشد الحبل ونط الحبل وألعاب القوى ورمي الكرة، وسط أجواء من البهجة والتفاعل بين الطلاب.