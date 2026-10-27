شركتان صينيتان تنهيان رعايتهما لـ كيليان مبابي بسبب فيديو مثير للجدل

قررت شركتا «دونجبنج» للمشروبات و«منجنيو» لمنتجات الألبان في الصين، إنهاء تعاونهما التجاري مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، على خلفية مقطع فيديو متداول عبر الإنترنت أثار جدلًا واسعًا داخل البلاد.

وتعود الأزمة إلى ظهور مبابي في مقطع مصور ، يتحدث فيه مازحًا عن صورة ساخرة جرى فيها تركيب وجهه على صورة الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونج، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي الصينية.

وأعلنت الشركتان، في بيانين منفصلين، إنهاء جميع العقود الإعلانية والترويجية المرتبطة بنجم منتخب فرنسا، مؤكدتين رفضهما لأي تصريحات أو تصرفات من شأنها الإساءة إلى المشاعر الوطنية للشعب الصيني، مشددتين على تبني سياسة عدم التسامح مع مثل هذه الوقائع.

من جانبه، علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جوو جياكون، على القضية، مؤكدًا أن التصريحات والأفعال التي تمس مشاعر الشعب الصيني ستواجه رفضًا واسعًا من مختلف فئات المجتمع.

كما شهدت المنصات الرياضية الصينية موجة من الانتقادات تجاه الواقعة، وسط حديث عن تأثيرها على العلاقة بين مبابي وجماهير كرة القدم في الصين، التي تُعد من الأسواق المهمة للعلامات التجارية الرياضية العالمية.

وتضع هذه التطورات النجم الفرنسي أمام أزمة جديدة خارج الملعب، في ظل الدور الكبير الذي تلعبه عقود الرعاية والشراكات التجارية في مسيرة نجوم كرة القدم، خاصة أصحاب الحضور العالمي مثل مبابي.