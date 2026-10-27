قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الحكومة ووزيري الكهرباء والمالية
بسبب أزماته الأخيرة.. بيراميدز يرفض التعاقد مع أحمد فتوح
ياسر جلال: لا يجوز تحمل محدودو الدخل وحدهم أعباء الأزمة الاقتصادية.. والقادرون مطالبون بالمشاركة
وزير التموين أمام مجلس الشيوخ: استمرار الرقابة ومبادرة الـ30 سلعة تضمن إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة
ياسر جلال يقترح أمام الشيوخ: القادرون يدفعون من 1% إلى 5% لحماية محدودي الدخل
القبض على متهمين باستغلال 9 أطفال فى التسول بالجيزة
رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين
تعذيب وعنف واغتصاب.. الأمم المتحدة: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وإبادة مستمرة بغزة
خطة أمريكية لإعادة تشكيل حكومة إسرائيل.. 3 رؤساء بالتناوب واستبعاد بن جفير وسموتريتش
شريف فاروق أمام الشيوخ: وضعنا إجراءات لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق وتم عرضها على الرئيس
أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شركتان صينيتان تنهيان رعايتهما لـ كيليان مبابي بسبب فيديو مثير للجدل

مبابي
مبابي
إسراء أشرف

قررت شركتا «دونجبنج» للمشروبات و«منجنيو» لمنتجات الألبان في الصين، إنهاء تعاونهما التجاري مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، على خلفية مقطع فيديو متداول عبر الإنترنت أثار جدلًا واسعًا داخل البلاد.

وتعود الأزمة إلى ظهور مبابي في مقطع مصور ، يتحدث فيه مازحًا عن صورة ساخرة جرى فيها تركيب وجهه على صورة الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونج، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي الصينية.

وأعلنت الشركتان، في بيانين منفصلين، إنهاء جميع العقود الإعلانية والترويجية المرتبطة بنجم منتخب فرنسا، مؤكدتين رفضهما لأي تصريحات أو تصرفات من شأنها الإساءة إلى المشاعر الوطنية للشعب الصيني، مشددتين على تبني سياسة عدم التسامح مع مثل هذه الوقائع.

من جانبه، علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جوو جياكون، على القضية، مؤكدًا أن التصريحات والأفعال التي تمس مشاعر الشعب الصيني ستواجه رفضًا واسعًا من مختلف فئات المجتمع.

كما شهدت المنصات الرياضية الصينية موجة من الانتقادات تجاه الواقعة، وسط حديث عن تأثيرها على العلاقة بين مبابي وجماهير كرة القدم في الصين، التي تُعد من الأسواق المهمة للعلامات التجارية الرياضية العالمية.

وتضع هذه التطورات النجم الفرنسي أمام أزمة جديدة خارج الملعب، في ظل الدور الكبير الذي تلعبه عقود الرعاية والشراكات التجارية في مسيرة نجوم كرة القدم، خاصة أصحاب الحضور العالمي مثل مبابي.

كيليان مبابي مبابي اخبار مبابي ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

امام عاشور

برا القايمة.. أضا يكشف تفاصيل أزمة بين إمام عاشور وعموتة داخل الأهلي

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الخارجية القطرية

الخارجية القطرية: على إيران إظهار حسن النية ووقف تهديداتها لدول الخليج العربي

سنغافورة تطرح أول مناقصة لإمدادات الغاز المسال طويلة الأجل وتدرس إنشاء محطة استيراد ثالثة

سنغافورة تطرح أول مناقصة لإمدادات الغاز المسال طويلة الأجل وتدرس إنشاء محطة استيراد ثالثة

الأردن يكشف نتائج عمليته العسكرية ضد "داعش" ويؤكد إلحاق خسائر كبيرة بالتنظيم

الأردن يكشف نتائج عمليته العسكرية ضد "داعش" ويؤكد إلحاق خسائر كبيرة بالتنظيم

بالصور

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ.. هل الأرقام دقيقة؟

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد